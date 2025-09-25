La mise à jour 25H2 de Windows 11 arrive… mais qui l’attend vraiment ?

La prochaine mise à jour annuelle de Windows 11 est sur le point d’être déployée. Microsoft finalise actuellement les préparatifs pour lancer la mise à jour 25H2.

D’après Windows Latest, Microsoft a commencé à téléverser Windows 11 25H2 sur ses serveurs. La dernière build (version 26200.6584) semble correspondre à la version finale RTM (Release To Manufacturers).

Cela signifie que la mise à jour 25H2 est terminée et prête à être installée par les fabricants de PC sur les nouvelles machines. Dans ces conditions, elle devrait bientôt être accessible à tous les utilisateurs de Windows 11.

En théorie, son déploiement pourrait intervenir d’ici une semaine ou deux. Tout semble indiquer une arrivée imminente, sauf imprévu de dernière minute. Une sortie fin septembre ou début octobre avait déjà été anticipée, ce qui correspond à ce calendrier. Cela permettrait également à Microsoft de diffuser cette version avant la fin du support de Windows 10, prévue pour la mi-octobre.

Windows Latest souligne par ailleurs un point intriguant : la meilleure nouveauté de la 25H2 pourrait d’abord arriver chez les utilisateurs de Windows 11 24H2. De quoi semer la confusion ? Voici pourquoi.

Une mise à jour tiède, sans éclat

Microsoft l’a déjà indiqué : la mise à jour 25H2 reste mineure. Toutes ses fonctionnalités sont déjà présentes dans Windows 11 24H2. La 25H2 n’est qu’un « enablement package », un simple mécanisme d’activation qui vient débloquer ces nouveautés.

La subtilité ici, c’est que toutes ces fonctionnalités seront aussi activées chez les utilisateurs de 24H2. L’un des plus gros changements concerne le menu Démarrer, qui adopte un nouveau design en panneau unique. Il devient ainsi possible de supprimer la section « Recommandés », souvent perçue comme un espace de suggestions et de contenus promotionnels indésirables.

Ce nouveau menu Démarrer sera déployé progressivement à la fois sur les versions 25H2 et 24H2, a confirmé Microsoft à Windows Latest. Il se peut donc que certains utilisateurs de 25H2 n’y aient pas immédiatement accès, tandis que ceux restés sur 24H2 pourraient en bénéficier avant. Le déploiement dépendra en partie du matériel et de la configuration logicielle de chacun.

Windows Latest précise que toutes les nouveautés prévues pour 25H2 – y compris la refonte du menu Démarrer – seront donc aussi livrées aux utilisateurs de 24H2. Ce scénario reste assez inhabituel. En général, une nouvelle version propose toujours au moins quelques fonctionnalités exclusives.

Une question légitime peut alors se poser : à quoi bon passer à la version 25H2 ? Dans les faits, cette dernière ne sera pas strictement identique à la 24H2. Quelques ajouts minimes pourraient tout de même apparaître.

Même en l’absence de fonctionnalités visibles, il est probable que des ajustements techniques aient été apportés en profondeur pour améliorer la stabilité générale de Windows 11, voire ses performances. Certes, les premiers tests ne montrent pas de gains mesurables, mais ces évaluations ne concernaient pas encore la version finale. Certains éléments de l’interface pourraient malgré tout gagner en fluidité.

Autre point à noter : la version 25H2 bénéficiera d’une durée de support plus longue (une année supplémentaire). Mais en définitive, il y a peu de raisons convaincantes d’adopter cette mise à jour dans l’immédiat.

Ironiquement, la nouveauté la plus visible – le nouveau menu Démarrer – pourrait arriver d’abord sur les systèmes 24H2. Tout dépendra des aléas du déploiement et des spécificités propres à chaque machine.