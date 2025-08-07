En 2030, Windows comprendra notre voix, notre regard et nos gestes

Le vice-président de Microsoft en charge de la sécurité des systèmes d’exploitation a partagé sa vision de Windows en 2030

Le système deviendrait multimodal et favoriserait une interaction vocale plus poussée avec les ordinateurs

L’intelligence artificielle permettrait d’exécuter des tâches bien plus sophistiquées

À quoi ressemblera Windows à l’aube de 2030 ? Windows Central a repéré une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Microsoft, dans laquelle David Weston, vice-président en charge de la sécurité des OS, expose sa vision de Windows à cet horizon (la vidéo est disponible ci-dessous).

Dans cette courte interview, David Weston répond à une série de questions orientées principalement autour de la sécurité – son domaine d’expertise –, mais aussi de l’intelligence artificielle, de l’emploi et du monde de l’entreprise. Il évoque également, brièvement, le titre de la vidéo, et partage son point de vue sur ce que pourrait devenir Windows d’ici la fin de la décennie.

Selon lui, « l’on utilisera moins ses yeux, et l’on parlera davantage à son ordinateur. Une future version de Windows, et d’autres systèmes de Microsoft, fonctionnera selon une approche multimodale ».

« L’ordinateur pourra voir ce que l’utilisateur voit, entendre ce qu’il entend, et il sera possible de lui parler pour lui demander d’accomplir des tâches bien plus complexes. L’échange sera beaucoup plus naturel ».

Il ajoute ensuite que « le monde des clics de souris et du clavier paraîtra aussi dépassé que l’utilisation de MS-DOS aux yeux de la génération Z ».

Le reste de la vidéo s’attarde davantage sur l’intelligence artificielle, les emplois, et sur l’idée selon laquelle l’IA pourrait délester les humains des tâches répétitives pour leur permettre de se concentrer sur des missions plus créatives – une théorie souvent avancée.

Il est aussi question de futurs experts en cybersécurité incarnés par des intelligences artificielles, avec lesquelles il serait possible d’interagir comme avec un véritable collègue, à travers des visioconférences, des réunions ou par e-mail.

Microsoft Windows 2030 Vision with David Weston - YouTube Watch On

Trop ambitieux ?

Difficile d’imaginer qu’il s’agisse vraiment de la vision de Windows dans cinq ans (ou plutôt dans quatre), tant cela semble lointain. David Weston précise d’ailleurs qu’il s’agit d’une perspective plus large sur une « future version de Windows ». L’idée centrale reste limpide : l’avenir sera « multimodal », en s’éloignant du duo clavier-souris pour explorer d’autres formes d’interaction. Et surtout, tout tournera autour de l’intelligence artificielle.

Est-ce vraiment dans cette direction que Windows évoluera ? Rien ne permet de parier contre, tant l’IA s’impose aujourd’hui comme une force dominante dans l’informatique, et Microsoft semble bien décidé à l’intégrer partout où c’est possible. Une trajectoire que l’entreprise paraît déterminée à poursuivre.

Des indices cachés dans l’environnement de Windows 11 laissent même penser qu’un nouvel agent d’IA pourrait bientôt faire son apparition dans la barre des tâches, en complément de celui déjà présent dans les paramètres. Ce type d’intégration devient de plus en plus courant.

Avec l’arrivée annoncée de processeurs dotés de puissants NPU, et les ordinateurs portables Copilot+, l’IA devrait rapidement se généraliser sur les PC. Il n’est pas exclu que la prochaine version de Windows ne soit pas baptisée Windows 12, mais plutôt Windows AI, voire Windows Copilot, si cette marque reste en usage, tant la priorité semble forte.

Entre les promesses, les ambitions affichées et le marketing autour de l’IA, il reste cependant un écart avec la réalité des capacités actuelles de Microsoft. Lors de l’introduction de Copilot dans Windows 11, l’outil devait être capable de modifier de nombreux réglages du système à partir de simples consignes de l’utilisateur, comme « rends-moi plus productif ». Cela ne s’est toujours pas concrétisé, et semble désormais relégué au second plan.

Autrement dit, les intentions sont claires, mais rien ne garantit que l’on interagira si différemment avec un PC Windows d’ici 2030.

Il est envisageable en revanche que la commande vocale – déjà bien développée dans Windows 11 – prenne davantage de place dans l’interface, sans remplacer totalement les autres modes d’interaction. L’intelligence artificielle accomplira sans doute des tâches plus complexes, peut-être même au point de pouvoir reconfigurer un système entier en une seule commande.

Peut-être que Windows AI, Windows 2030, ou quelle que soit son appellation finale, en profitera pour enfin faire disparaître le très tenace Panneau de configuration, comme l’a d’ailleurs suggéré un internaute en commentaire de la vidéo de Weston. Rien que l’idée suffit à donner le vertige. Ce serait un combat enfin remporté, après tant d’années.

Mais faire du clavier et de la souris un lointain souvenir comparable aux manipulations sous MS-DOS, avec ses fichiers config.sys et autoexec.bat ? Cela paraît encore bien lointain dans la chronologie de Windows. Même si l’on n’est jamais à l’abri d’une surprise.