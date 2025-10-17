Bloqué sur Windows 10 ? Tiny11 25H2 arrive comme solution miracle

Tiny11 25H2 est disponible : une nouvelle version allégée de Windows 11 vient de sortir

Le développeur précise qu’elle peut être installée sur n’importe quel PC compatible avec Windows 10

Une solution qui pourrait séduire celles et ceux ne souhaitant pas rester sur Windows 10 sur un ordinateur plus ancien, sans pour autant remplir les exigences techniques de Windows 11

Pour celles et ceux qui hésitent encore sur la marche à suivre après la fin du support de Windows 10 – intervenue hier – une alternative légère à Windows 11 fait son apparition : Tiny11 25H2.

Tiny11 est une version épurée de Windows 11, allégée de nombreuses fonctionnalités jugées superflues, et ce projet est actif depuis un certain temps déjà.

La dernière mouture repose sur l’édition la plus récente de Windows 11, à savoir la mise à jour 25H2, comme l’a annoncé le développeur sur X.

Well, today is the D-day. Windows 10 support has ended. But on the other side, tiny11 25H2 is here! Give your old PC a taste of the latest features, while keeping a lean and lightweight experience. https://t.co/LKCkYvAWth pic.twitter.com/bY7Tv13Z6fOctober 14, 2025

Tiny11 propose une installation de Windows 11 extrêmement allégée, avec de nombreuses fonctions par défaut supprimées, et peut fonctionner correctement sur des PC plus anciens qui ne satisfont pas aux exigences officielles du système de Microsoft.

Comme l’indique le développeur : « [Tiny11] ne nécessite pas de compte Microsoft et contourne les exigences système, ce qui signifie qu’elle peut être installée sur n’importe quel PC compatible avec Windows 10. »

Un avantage non négligeable : il reste possible d’utiliser un compte local avec Tiny11 25H2, contrairement à ce que Microsoft impose de plus en plus. Sur l’installation classique de Windows 11, cette option n’est plus disponible officiellement – les contournements existants tendent d’ailleurs à être bloqués progressivement.

(Image credit: NTDEV)

Une avancée modeste mais bien pensée – et une version DIY pour les plus avertis

Le timing est habile, même s’il paraît évident. Les amateurs de cette version légère de Windows 11 attendaient la prise en charge de la 25H2 depuis sa sortie officielle. Le développeur a choisi de la dévoiler pile au moment où Windows 10 atteignait sa fin de vie.

Cela dit, la version 25H2 n’apporte pas de bouleversements majeurs par rapport à la 24H2. Il s’agit globalement du même système, avec quelques ajustements utiles. Mais disposer de la version la plus récente reste toujours un plus.

Certaines personnes pourraient hésiter à utiliser une image système conçue par un tiers pour installer Windows 11. Et ce doute est compréhensible. Même si Tiny11 – et auparavant Tiny10 – sont disponibles depuis longtemps, toute solution non officielle comporte des risques potentiels. Le milieu logiciel n’est pas à l’abri d’une compromission involontaire ou malveillante, comme l’ont montré certaines extensions douteuses de Chrome récemment.

À noter que le développeur en est conscient et propose une alternative pour rassurer : la possibilité de créer soi-même une image ISO via Tiny11 Builder. Cette méthode permet de personnaliser entièrement l’installation de Windows 11 selon ses besoins. Elle s’adresse toutefois aux utilisateurs les plus expérimentés et ne conviendra pas aux novices.