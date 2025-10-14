Microsoft lâche aussi cette version de Windows 11, pas seulement Windows 10

Microsoft vient de rappeler que la version 23H2 de Windows 11 arrive en fin de parcours

La dernière mise à jour de sécurité sera déployée en novembre

Au-delà de cette date, plus aucun correctif ne sera proposé. Il devient donc impératif de passer à Windows 11 24H2, voire 25H2

Microsoft alerte une nouvelle fois les utilisateurs de Windows 11 encore sous la version 23H2 : il est temps de migrer vers une version plus récente du système, car la prise en charge touche à sa fin.

Et il ne s’agit pas uniquement de Windows 10, dont le support s’achève dès demain. La version 23H2 de Windows 11 suivra le même chemin, même si l’échéance est légèrement plus lointaine.

Comme indiqué sur le tableau de bord officiel de Microsoft (repéré par Bleeping Computer) : « Les éditions Familiale et Professionnelle de Windows 11, version 23H2, continueront de recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles jusqu’au 11 novembre 2025. »

Au-delà, Windows 11 23H2 ne bénéficiera plus d’aucun correctif de sécurité. La mise à niveau vers la version 24H2 (ou 25H2) doit donc s’effectuer au cours du mois à venir. Il convient de noter que cette mise à jour a déjà été automatiquement installée chez de nombreux utilisateurs par Microsoft.

Il s’agit en réalité du quatrième avertissement lancé par l’éditeur cette année concernant la fin de support de la 23H2, et ce sera le dernier avant la publication du correctif cumulatif final en novembre.

Il est temps de franchir le pas

Les utilisateurs de Windows 11 23H2 se retrouvent dans une situation comparable à ceux de Windows 10 : l’absence de mises à jour mensuelles rend le système vulnérable aux failles de sécurité. Avec le temps, les risques d’exploitation non corrigés vont se multiplier.

Certains utilisateurs ont pu hésiter à passer à la version 24H2, en raison de bugs rencontrés lors de son lancement. Mais la situation s’est stabilisée, et la version 25H2 est désormais disponible. Pour y accéder, il faudra toutefois d’abord installer la 24H2. La version 25H2 apporte seulement quelques ajustements mineurs et de légères nouveautés.

La mise à jour vers 24H2 devient donc une étape incontournable, du moins pour les éditions Familiale et Professionnelle de Windows 11. Les versions Entreprise et Éducation de Windows 11 23H2 continueront, elles, de recevoir des mises à jour jusqu’au 10 novembre 2026.

Pour les utilisateurs de Windows 10, un programme de support étendu est également proposé gratuitement jusqu’en octobre 2026. Il est recommandé d’en profiter si l’intention est de rester sur cette version plus ancienne.