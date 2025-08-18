Un MacBook 5G en approche, le code de macOS Tahoe en dit long

Des indices dans macOS Tahoe laissent penser qu’un MacBook 5G pourrait voir le jour

Apple serait en train de le tester dans un MacBook équipé d’une puce M5 Pro

Rien ne garantit toutefois qu’un MacBook 5G finira réellement par être commercialisé

Les meilleurs iPhone et iPad d’Apple bénéficient déjà de la connectivité 5G, mais les MacBook en sont encore privés. Des indices laissent désormais entrevoir un changement, et cela pourrait représenter un vrai progrès.

L’idée d’un MacBook 5G ne provient pas d’une fuite douteuse ni d’un analyste du secteur, mais directement d’Apple. Selon Macworld, le code de macOS Tahoe contient des références à un Mac inédit, identifié sous le nom de code “t6050”, équipé d’une puce M5 Pro, ce qui en ferait l’un des prochains modèles de MacBook Pro.

Surtout, ce code mentionnerait la présence d’une puce “Centauri”, affirme Macworld. Centauri correspond au modem 5G développé par Apple, déjà utilisé dans l’iPhone 16e sous l’appellation C1. Si cette information est correcte, le MacBook Pro doté d’une puce M5 Pro deviendrait le premier ordinateur portable Apple compatible 5G.

Le calendrier semble logique : l’iPhone 16e a été le premier à embarquer le modem 5G maison l’an dernier. Désormais maître de ses choix techniques et de sa production, Apple pourrait juger le moment opportun pour introduire la 5G dans sa gamme d’ordinateurs portables.

Combinée à l’efficacité énergétique des puces Apple Silicon, cette intégration limiterait le risque d’une consommation excessive de batterie.

Une connectivité hors réseau

À première vue, équiper un MacBook de la 5G peut sembler curieux. Personne ne tiendra son ordinateur portable à l’oreille pour passer un appel. Pourtant, l’idée a gagné en crédibilité au fil des mois.

Loin d’être anecdotique, la 5G pourrait offrir de véritables avantages en matière de connexion et de sécurité. Elle permettrait par exemple de rester en ligne dans des zones dépourvues de Wi-Fi, lors de voyages ou en pleine nature. Elle réduirait aussi la dépendance aux réseaux publics gratuits de cafés ou restaurants, souvent risqués pour la sécurité des données.

Rien ne garantit toutefois qu’un MacBook 5G verra le jour. Malgré des rumeurs persistantes, Apple pourrait se limiter à des tests internes sans aller jusqu’au lancement.

Avec une nouvelle génération de MacBook M5 attendue entre fin 2025 et début 2026, la réponse ne devrait cependant pas tarder.