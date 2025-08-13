MacBook à prix cassé ? Une offre qui pourrait rebattre les cartes

Le MacBook abordable d’Apple refait parler de lui

Cette fois, la rumeur évoque un prix pouvant descendre jusqu’à 599 dollars

L’objectif affiché serait de « bousculer le marché des ordinateurs portables » et de compenser une éventuelle hausse du prix du MacBook Air due à l’inflation

Le MacBook abordable d’Apple, dont la conception a récemment été évoquée, est à nouveau au centre des discussions. Cette fois, il est question d’un tarif pouvant démarrer à seulement 599 dollars.

Le site Wccftech a repéré une publication du leaker Jukan sur X, relayant un rapport de DigiTimes. Ce dernier cite des sources issues de la chaîne d’approvisionnement asiatique, livrant de nouvelles informations à propos de ce MacBook.

Report: Exclusive: Apple reportedly preparing US$599 MacBook to capture more laptop market shareApple is preparing to shake up the notebook market with an all-new ultra-low-cost MacBook, according to supply chain sources. Some components are expected to enter mass production by… pic.twitter.com/UTIC94KjsbAugust 11, 2025

Selon les informations disponibles, le prix serait compris entre 599 et 699 dollars aux États-Unis. Certains composants seraient produits au troisième trimestre de cette année – potentiellement dans un avenir très proche – avant un assemblage des ordinateurs prévu vers la fin de 2025.

Le lancement serait attendu début 2026, bien que ce nouveau rapport mentionne la possibilité d’une sortie commerciale fin 2025. Cette hypothèse semble toutefois peu probable, sauf s’il s’agit d’une simple présentation préliminaire.

Comme déjà indiqué précédemment, l’un des moyens choisis par Apple pour maintenir un prix bas serait l’utilisation d’une puce d’iPhone comme processeur. DigiTimes précise que le CPU supposé serait l’A18 Pro et que l’ordinateur portable adopterait un format compact, plus petit encore que le MacBook Air, avec un écran de 12,9 pouces.

Un séisme sur le marché des portables

(Image credit: Future)

Le rapport indique clairement qu’Apple prévoit de « secouer le marché des ordinateurs portables » avec ce « MacBook ultra abordable ». Si le tarif atteignait effectivement 599 dollars, il s’agirait d’un véritable bouleversement dans le secteur.

Il convient de rappeler qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une rumeur. De plus, la fourchette de prix mentionnée (599 à 699 dollars) laisse entendre qu’Apple n’a pas encore arrêté sa décision, ce qui est fort probable.

Si la production des composants démarre bien au troisième trimestre, d’autres fuites issues de la chaîne d’approvisionnement pourraient rapidement confirmer ces informations.

DigiTimes souligne que le marché visé n’est pas celui de l’éducation ni celui des Chromebooks, mais bien le grand public. L’idée serait de compenser une possible hausse du prix du MacBook Air – conséquence de l’inflation – grâce à cette offre plus accessible.

Après une baisse notable des ventes de Mac l’an passé, Apple chercherait ainsi à éviter que cette tendance ne se reproduise. Le troisième trimestre fiscal a déjà montré un rebond, même s’il s’agissait d’une comparaison avec un trimestre particulièrement faible en 2024.

Quelles qu’en soient les raisons, si ce MacBook est bien proposé à 599 dollars, il pourrait devenir un produit très attractif. Un tel positionnement tarifaire laisserait entrevoir des réductions encore plus intéressantes lors des périodes de soldes ou sur le marché du reconditionné.