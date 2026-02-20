Addiction à Instagram : Zuckerberg joue gros devant la justice

Mark Zuckerberg s’est exprimé lors du procès sur l’addiction aux réseaux sociaux à Los Angeles

Il a défendu l’approche de Meta en matière de protection des adolescents

L’avocat du plaignant a soutenu que Meta ciblait les adolescents pour assurer la croissance de ses plateformes

Meta semble aujourd’hui davantage concentrée sur l’intelligence artificielle et les lunettes connectées que sur les réseaux sociaux qui ont fait sa renommée, mais les erreurs dont l’entreprise est accusée concernant la protection des adolescents en ligne pourraient avoir des répercussions sur l’ensemble du groupe, et même sur toute l’industrie technologique.

Pour résumer la situation, Meta et YouTube sont actuellement impliqués dans un procès sur l’addiction aux réseaux sociaux qui se tient à Los Angeles. Les deux entreprises font face à un plaignant qui les accuse d’avoir intentionnellement conçu des plateformes dangereusement addictives.

Il s’agit de l’une des milliers de procédures similaires engagées contre les géants des réseaux sociaux. Ces actions en justice cherchent à démontrer que ce sont les fonctionnalités des plateformes, et non leur contenu, qui ont engendré des comportements addictifs néfastes chez les jeunes utilisateurs. Le contenu publié sur les réseaux sociaux est protégé par la célèbre Section 230 du droit fédéral américain, qui exonère les plateformes de responsabilité concernant les contenus générés par les utilisateurs. Toutefois, les avocats du plaignant estiment que cette protection ne s’applique pas à des fonctionnalités telles que le défilement infini.

Le procès a débuté il y a un peu plus d’une semaine. Après les déclarations liminaires des avocats des deux parties, plusieurs figures clés ont été appelées à témoigner, dont récemment le PDG de Meta, Mark Zuckerberg.

Zuckerberg a défendu les actions de son entreprise. Il a déclaré que, même s’il regrette que Meta n’ait pas progressé plus rapidement dans l’identification des utilisateurs de moins de 13 ans, les équipes travaillant sur des plateformes comme Facebook et Instagram consacrent depuis des années des efforts à la lutte contre les « usages problématiques », car « c’est la bonne chose à faire » (selon la BBC).

Cela comprend l’ajout de fonctionnalités telles que des limites d’utilisation quotidiennes, des alertes de temps passé, ainsi que la possibilité de désactiver les notifications en soirée et durant la nuit.

Il a néanmoins été interrogé au sujet de divers messages internes. L’un, datant de 2017, montre un dirigeant déclarant que « Mark a décidé que la priorité absolue de l’entreprise était les adolescents », et un autre, de 2015, dans lequel Zuckerberg et d’autres responsables discutent de stratégies visant à accroître « l’utilisation par les adolescents ».

Zuckerberg a également été questionné à propos d’un rapport de recherche réalisé en 2019 par une société indépendante pour le compte d’Instagram. Celui-ci indiquait que les adolescents adoptaient « un discours d’addict » au sujet de leur utilisation d’Instagram.

(Image credit: Meta)

Plus qu’un simple procès sur les réseaux sociaux ?

Comme évoqué dans de précédents articles consacrés à cette affaire en cours, le verdict rendu dans ce procès pourrait avoir d’importantes conséquences pour les entreprises de réseaux sociaux. Des milliers de procédures similaires suivent leur cours devant les tribunaux américains et pourraient s’appuyer sur la décision rendue ici. Une issue défavorable pour Meta et YouTube pourrait encourager davantage de gouvernements à instaurer ou à renforcer des restrictions visant les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux, à l’image de l’Australie.

Pour ces deux entreprises, un résultat négatif – ou même une condamnation dans l’opinion publique – pourrait affecter non seulement leurs erreurs passées, mais aussi leurs projets futurs.

Meta et Google, maison mère de YouTube, investissent actuellement massivement dans l’intelligence artificielle et les objets connectés, notamment avec les lunettes Ray-Ban Meta et Android XR. Les lunettes intelligentes constituent la nouvelle tendance majeure du secteur technologique. Des rumeurs évoquent également le lancement par Meta d’une montre connectée destinée à concurrencer les bracelets Android et Apple. Or, ces appareils peuvent offrir à ces entreprises un accès très détaillé à la vie quotidienne et à la santé physique des utilisateurs.

(Image credit: Future)

Un récent article du New York Times suggère que Meta envisagerait d’intégrer la reconnaissance faciale à ses lunettes. Par ailleurs, de nombreuses marques spécialisées dans les objets connectés imaginent des lunettes capables de rappeler où des clés ont été laissées avant de quitter le domicile. Cependant, ces fonctionnalités ne peuvent fonctionner efficacement que si la technologie observe en permanence les moindres déplacements, écoute les conversations et s’intègre profondément dans la vie quotidienne.

Si l’opinion publique – même si le verdict du procès venait à la contredire – estime que Meta et YouTube, et par extension Google, exploitent les données issues des réseaux sociaux pour rendre les utilisateurs dépendants à leurs technologies, il est probable que beaucoup hésiteraient à confier encore davantage de données à ces entreprises par le biais d’objets connectés.

À l’inverse, si Meta et YouTube parviennent à démontrer qu’ils ont mis en œuvre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des utilisateurs, cela pourrait rassurer le public et renforcer l’idée que leurs objets connectés constituent l’option la plus sûre dans ce nouvel univers dominé par l’IA et la réalité augmentée.

Cette affaire continuera d’être suivie de près. Le procès étant toujours en cours et des appels étant probablement à prévoir, aucune décision définitive ne devrait intervenir dans l’immédiat.