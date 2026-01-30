L'accord visant à maintenir TikTok aux États-Unis est désormais finalisé - voici 5 choses à savoir

TikTok a finalisé un accord pour poursuivre ses activités aux États-Unis

Le propriétaire historique, ByteDance, conserve une participation de 19,9 %

L’algorithme de TikTok sera réentraîné spécifiquement pour les utilisateurs américains

L’attente a été longue, mais c’est désormais officiel : TikTok a terminé le processus de scission de ses opérations américaines. L’application de vidéos reste donc accessible à des centaines de millions d’utilisateurs aux États-Unis.

Dès le mois dernier, plusieurs rapports évoquaient la finalisation de l’accord courant janvier. C’est désormais chose faite. ByteDance, entreprise chinoise fondatrice de TikTok, détient désormais une part minoritaire de 19,9 % dans une nouvelle entité américaine qui prend le contrôle de TikTok aux États-Unis. D’autres investisseurs comme Oracle, Silver Lake et MGX participent également à cette structure.

Dans un communiqué, TikTok précise que cet accord permettra à « plus de 200 millions d’Américains et 7,5 millions d’entreprises de continuer à découvrir, créer et se développer au sein de la communauté mondiale dynamique de TikTok ».

Voici cinq choses à retenir maintenant que l’accord est acté.

1. Cette décision a été inscrite dans la loi en 2024

Difficile de se rappeler tout le chemin parcouru. Depuis plusieurs années, les autorités américaines expriment des inquiétudes concernant les risques potentiels en matière de sécurité et de vie privée liés à une application d’origine chinoise aussi populaire opérant sur le sol américain. Sous la présidence de Joe Biden, une loi a été adoptée pour contraindre ByteDance à céder ses activités américaines ou à en abandonner partiellement le contrôle.

La principale accusation – vivement rejetée par ByteDance – concerne la collecte et le stockage massif de données sur les citoyens américains, potentiellement en lien avec les autorités chinoises. Des préoccupations similaires ont conduit à l’interdiction de certains appareils du fabricant DJI aux États-Unis.

2. TikTok US utilisera un algorithme différent

Les utilisateurs américains vont constater un changement majeur : un nouvel algorithme, ou du moins un algorithme réentraîné. Celui-ci sera hébergé et sécurisé par Oracle via son infrastructure cloud, tout en étant soumis aux lois américaines sur la protection des données. L’algorithme sera formé uniquement à partir de données issues des utilisateurs aux États-Unis, conformément à l’accord.

Il est encore difficile de prévoir comment ce changement impactera concrètement les fils d’actualité, mais il est certain que la qualité des recommandations joue un rôle clé dans le succès de TikTok. « Une chose est sûre : TikTok ne sera plus tout à fait le même aux États-Unis », a déclaré l’analyste Kelsey Chickering (cabinet Forrester) à la BBC après l’annonce.

A separate algorithm will be developed for those in the US (Image credit: Shutterstock)

3. Les contenus ne seront pas limités géographiquement

Même si les données utilisateurs américaines sont isolées et sécurisées par Oracle, les vidéos diffusées dans les fils d’actualité ne seront pas restreintes géographiquement. Les utilisateurs américains continueront donc de voir des contenus du monde entier, et les créateurs américains resteront visibles depuis l’étranger.

C’est une bonne nouvelle pour les créateurs de contenu comme pour les annonceurs. En revanche, le fonctionnement de la viralité pourrait être modifié avec les changements d’algorithme. Il faudra donc du temps pour observer les effets réels sur la portée des vidéos et la capacité à « buzzer ».

4. La sécurité des données est au cœur de l’accord

Sans surprise, les garanties apportées en matière de sécurité des données figurent parmi les aspects les plus mis en avant. Le consortium chargé de TikTok US promet la mise en place de mesures complètes de cybersécurité et de confidentialité, lesquelles seront vérifiées par des experts tiers indépendants.

Cela ne signifie pas pour autant que TikTok US ne collectera plus de données à des fins publicitaires. À titre d’exemple, des entreprises comme Facebook ou Google, toutes américaines, restent très actives sur ce terrain. Le cadre précis se dessinera progressivement, mais une chose est sûre : ByteDance a perdu une partie de son pouvoir de contrôle.

5. TikTok n’est que la partie émergée de l’iceberg

L’accord signé autour de TikTok s’inscrit dans un contexte plus large de tensions commerciales et politiques entre les États-Unis et la Chine. La Maison Blanche continue d’imposer d’importants droits de douane sur les produits chinois importés, et les relations entre les deux pays restent délicates.

Le président Donald Trump est pressenti pour effectuer une visite en Chine au cours de l’année 2026. Ce sera peut-être l’occasion de reparler de TikTok et d’envisager de nouvelles coopérations. Même si une application de vidéos ne figure pas au sommet des priorités diplomatiques, une interdiction pure et simple de TikTok aux États-Unis a été officiellement écartée.