La vente tant attendue de TikTok aux États-Unis pourrait enfin avoir lieu, selon de nouvelles informations

La vente de TikTok aux États-Unis pourrait être conclue le 22 janvier 2026

Une nouvelle coentreprise dirigée par les États-Unis prendrait le contrôle des opérations

ByteDance détiendrait une participation minoritaire

Le sort de TikTok aux États-Unis est incertain depuis que le Congrès a adopté une loi imposant sa vente à des propriétaires américains. Après plusieurs prolongations de délai accordées par l'administration Trump, l'accord tant attendu pourrait enfin être conclu.

Selon les informations de CNBC et Axios, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a confirmé que dans le cadre d'un accord qui devrait être conclu le 22 janvier 2026, TikTok aux États-Unis fera partie d'une nouvelle coentreprise baptisée « TikTok USDS Joint Venture LLC ». Oracle, Silver Lake et MGX, basée à Abu Dhabi, seront les trois principaux partenaires, parmi d'autres nouveaux investisseurs, mais l'entreprise sera partagée avec ByteDance, basée en Chine, le propriétaire initial de TikTok, qui conservera un pourcentage.

Il s'agit d'un changement majeur pour TikTok, qui a connu une année tumultueuse aux États-Unis. Tout a commencé par une interdiction, puis l'administration Trump a proposé quelques prolongations et promis une participation américaine à l'horizon, non pas totale, mais d'au moins 80 %. Cela permettra à TikTok de rester disponible, mais changera l'expérience de l'application, car l'algorithme ne restera probablement pas intact.

Dans la note, qui a été consultée par CNBC, Shou Zi Chew aurait écrit que l'entreprise serait « détenue majoritairement par des investisseurs américains, dirigée par un nouveau conseil d'administration composé de sept membres majoritairement américains, et soumise à des conditions protégeant les données des Américains et la sécurité nationale des États-Unis ».

Une grande partie de cette entreprise est axée sur les opérations aux États-Unis, et l'un de ses principes fondamentaux serait de résoudre – ou du moins d'atténuer – les préoccupations en matière de sécurité nationale aux États-Unis, qui étaient à l'origine de la proposition d'interdiction et nous ont conduits sur cette voie.

La coentreprise sera chargée de protéger les données américaines sur l'application, y compris l'algorithme essentiel qui alimente le flux « For You » et ce que chaque utilisateur voit dans l'application, ainsi que la modération du contenu. Axios, qui a pris connaissance de la note, rapporte qu'elle stipule « de réentraîner l'algorithme de recommandation de contenu sur les données des utilisateurs américains afin de garantir que le flux de contenu soit exempt de toute manipulation extérieure ».

Les aspects internationaux de TikTok ne disparaîtront toutefois pas complètement. ByteDance, la société mère actuelle de TikTok, conservera une partie des parts de la « TikTok USDS Joint Venture LLC » et veillera également à ce que TikTok US fonctionne avec les autres versions de l'application.

(Image credit: Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)

Il reste à voir si cet accord sera officiellement conclu, mais aussi ce que cela signifie réellement pour TikTok et comment cela pourrait changer l'expérience des innombrables utilisateurs aux États-Unis. TechRadar a contacté TikTok pour obtenir des commentaires supplémentaires sur ces informations et des détails sur cette vente.

Pour rappel, la dernière mise à jour importante remonte à septembre 2025, lorsque la Maison Blanche a annoncé avoir conclu un accord avec la Chine pour vendre les activités américaines de TikTok à une nouvelle entreprise et à un groupe américain. En 2020, la première administration Trump a publié un décret ordonnant la vente, ce qui a lancé ce processus qui a duré plusieurs années.

Il semble toutefois que les activités américaines de TikTok pourraient bientôt passer de la société chinoise ByteDance à une nouvelle entreprise américaine, un changement qui pourrait prendre effet le 22 janvier 2026.