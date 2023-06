TikTok vous propose de créer des publicités pour avoir une chance de gagner de l'argent

Si TikTok pourrait être définitivement banni des États-Unis , l'application chinoise rencontre un succès mondial. De plus, l'entreprise se diversifie de plus en plus. T ikTok pourrait d'ailleurs vous permettre de commander un repas , à la manière d'Uber Eats. L'application se met également au goût du jour en proposant des photos de profil générées par l'intelligence artificielle . Mais l'entreprise chinoise vient cette fois d'avoir une idée de génie : confier la réalisation de véritables spots publicitaires à ses créateurs. Ceux-ci pourraient par la suite en tirer des bénéfices.

Le "TikTok Creative Challenge" permet ainsi aux créateurs de soumettre des publicités vidéo à des défis et de recevoir de l'argent en fonction de la performance de la vidéo. Ce système est actuellement en phase de test avec certaines marques. Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, les créateurs doivent être âgés d'au moins 18 ans et posséder un compte basé aux États-Unis avec un minimum de 50 000 followers.

TikTok veut du contenu de qualité

Toutefois, ne vous attendez pas à pouvoir gagner de l'argent aussi facilement. En effet, TikTok affirme que le contenu soumis doit être qualitatif et original. "Les soumissions doivent être de haute qualité, bien éditées et originales", explique ainsi TikTok dans un billet de blog. De plus, les vidéos soumises par les créateurs ne seront pas affichées sur leur profil, mais seront diffusées sous forme de publicité sur le fil d'actualité de l'application.

TikTok précise ainsi : "Une fois les soumissions soumises et approuvées, les créateurs peuvent voir le statut de leurs soumissions, voir leurs performances et vérifier leurs gains mensuels. Les récompenses sont influencées par de nombreux facteurs, y compris les vues de vidéos qualifiées, les clics et les conversions. Les créateurs recevront des notifications pour leurs soumissions si des révisions sont nécessaires, avec l'option de réviser ou de faire appel."