Les lunettes futuristes de Meta n’arriveront pas avant 2027

Les futures lunettes connectées de Meta sont repoussées

Leur technologie de réalité mixte doit encore être améliorée

Meta dit avoir besoin de « plus de marge de manœuvre »

Il va visiblement falloir patienter un peu plus longtemps avant de voir apparaître les fameuses lunettes connectées en réalité mixte (MR) de Meta. D’après les dernières fuites, leur lancement, initialement prévu pour l’an prochain, serait désormais repoussé à 2027.

L’information provient de plusieurs mémos internes de dirigeants de Meta, que Business Insider aurait pu consulter (via Engadget). On y apprend que ces lunettes, portant le nom de code « Phoenix », sont décalées afin de laisser à l’entreprise « plus de marge de manœuvre pour peaufiner les détails ».

Un autre passage du mémo évoque un bénéfice direct pour le produit final : « Beaucoup d’éléments arrivent rapidement avec des délais serrés et de gros changements dans notre interface principale », peut-on lire. « Et il n’est pas question de faire l’impasse sur une expérience vraiment aboutie et fiable. »

Peu d’informations concrètes ont filtré sur ces lunettes MR, mais selon plusieurs sources dont The Information, il s’agirait de lunettes de type masque, accompagnées d’un accessoire externe en forme de galet, destiné à contenir la batterie – voire une partie de la puissance de calcul.

Beaucoup d’autres appareils sont dans les tuyaux

Un successeur au Meta Quest 3 est également en cours de développement. (Image credit: Meta)

Meta dispose désormais d’une solide expérience en matière de réalité augmentée et virtuelle. La sortie du Meta Quest 4 serait d’ailleurs en préparation, même si son lancement ne devrait pas intervenir avant 2026 au plus tôt, selon les rumeurs.

La société développe également ses propres lunettes connectées, à l’image des dernières Meta Ray-Ban Display Glasses (associées à un bracelet contrôleur neuronal) ou des Ray-Ban Meta Gen 2 (sans écran intégré).

La version « Phoenix » actuellement en préparation pourrait se situer à mi-chemin entre les lunettes connectées déjà commercialisées et les casques plus volumineux comme le Quest. Elle s’inspirerait peut-être des lunettes Meta Orion, déjà aperçues sous forme de prototype.

D’après d’anciennes fuites, plusieurs appareils portables boostés à l’IA sont aussi en développement. L’un d’eux, connu sous le nom de code « Malibu 2 », est mentionné dans l’article de Business Insider. Mais là encore, l’attente se prolonge.