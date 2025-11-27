Fuite massive sur le Meta Quest 4 : design, prix, specs… et changement de nom ?

De nouvelles informations sur le Meta Quest 4 ont fuité

Une hausse de prix par rapport au Meta Quest 3 semble probable

Le nom "Quest" pourrait même être abandonné

Le Meta Quest 3 et le Meta Quest 3S ont conquis de nombreux utilisateurs, ce qui alimente de grandes attentes pour leur successeur – même si celui-ci pourrait ne pas s’appeler Meta Quest 4.

Ces informations proviennent de Nima Zeighami, spécialiste reconnu de la réalité virtuelle (relayé par Android Central), et confirment certaines rumeurs déjà évoquées. Quelques éléments inédits sur le prix potentiel de l’appareil sont également apparus.

D’après cette fuite, le prochain casque de réalité mixte signé Meta serait plus compact et plus léger, notamment grâce à un module externe séparé – un « puck » – intégrant les composants de calcul et la batterie. Ce design avait déjà été évoqué par d’autres sources.

Toujours selon Zeighami, l’appareil intégrerait un suivi du regard et des expressions faciales, ainsi qu’un écran de meilleure définition. Cela dit, même avec ce gain en netteté, l’écran ne devrait pas atteindre le niveau de résolution du Samsung Galaxy XR, par exemple.

Prix et nom

Higher resolution, eye / face tracking, and much smaller and lighter on your face with a separate puck, $800. And it won’t be called Quest.That’s the next Meta headset.Not sure if the base SKU ships with controllers or not. https://t.co/urM4SBqRicNovember 25, 2025

Concernant le tarif, la fuite évoque un prix avoisinant les 800 dollars aux États-Unis. Cela représenterait environ 700 euros au cours actuel, bien que Meta n’applique généralement pas de conversion directe pour ses tarifs internationaux.

À titre de comparaison, le Meta Quest 3 est actuellement vendu à 549,99 €, tandis que le Meta Quest 3S débute à 330 €. La hausse serait donc significative – et selon Zeighami, rien ne garantit que des manettes soient incluses.

Enfin, même si l’appareil est désigné ici sous le nom de Meta Quest 4, la fuite indique que Meta envisagerait un tout nouveau nom pour son prochain casque, abandonnant ainsi la gamme « Quest ». Aucun indice n’a encore émergé quant à cette nouvelle dénomination.

Il faudra probablement s’armer de patience : la sortie ne serait pas prévue avant 2026 au plus tôt.