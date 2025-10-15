Apple annonce du lourd : un MacBook Pro plus musclé que prévu

Apple vient de publier un teaser annonçant « quelque chose de puissant en approche »

La vidéo montre un MacBook Pro en train de s’ouvrir, suggérant fortement un nouveau modèle équipé de la puce M5

Même si la présence de la puce M5 semble quasiment acquise, une nouvelle couleur pourrait également faire son apparition sur les ordinateurs portables Pro d’Apple

Cette fois-ci, ce n’est pas Tim Cook qui a partagé le teaser – contrairement à ceux concernant le MacBook Air Bleu Ciel et l’iPhone 16e – mais Greg Joswiak, vice-président marketing d’Apple, qui a confirmé de manière implicite l’arrivée prochaine d’au moins un nouveau Mac.

Sur X (anciennement Twitter), un message légendé « Mmmmm… something powerful is coming » est accompagné d’une vidéo montrant ce qui semble être un MacBook Pro ouvert en forme de V, avec les mots « Coming Soon » défilant dans différentes teintes de bleu. En comptant le nombre de « m » utilisés et en se rappelant que « V » correspond à 5 en chiffres romains, tout porte à croire qu’il s’agit bien d’un clin d’œil direct à un MacBook Pro équipé de la puce M5.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJCOctober 14, 2025

Quant à la date exacte à laquelle « Coming Soon » fait référence, en se basant sur les précédents teasers publiés par Apple, une annonce officielle pourrait survenir très rapidement – dès demain matin, mercredi 15 octobre 2025.

Apple a d’ailleurs pris l’habitude de lancer de nouveaux Mac au mois d’octobre. En 2024, la marque avait dévoilé des MacBook Pro 14 et 16 pouces, un Mac mini repensé, un Mac Studio boosté et un nouvel iMac, tous équipés de la puce M4. Cette année encore, au moins un nouveau Mac semble au programme, probablement une déclinaison puissante du MacBook Pro intégrant la M5.

Cela n’a rien de surprenant compte tenu des habitudes d’Apple pour ses lancements d’octobre et des rumeurs persistantes autour de l’arrivée imminente des Mac M5. Selon les dernières indiscrétions, Apple conserverait les formats actuels – plus épais et riches en connectique – des modèles 14 et 16 pouces, mais y intégrerait simplement la nouvelle puce.

Si la logique actuelle est respectée, le MacBook Pro M5 serait décliné en version de base, ainsi qu’en versions Pro et Max.

(Image credit: Apple)

Toutefois, alors que les MacBook Pro M4 sont proposés en Space Black et en Argent, certains indices du teaser laissent penser qu’une nouvelle couleur pourrait être au programme. De la même manière qu’Apple a récemment osé des couleurs plus audacieuses pour ses iPhone Pro – comme le Cosmic Orange ou un nouveau bleu – il se pourrait bien qu’une version colorée de l’ordinateur portable professionnel voie le jour.

La machine présentée dans la vidéo semble arborer une légère teinte bleutée. Il ne s’agirait pas d’un ton pastel comme le Bleu Ciel du MacBook Air, mais plutôt d’un bleu marine plus profond.

Il faudra néanmoins attendre une confirmation officielle de la part d’Apple. Mais lorsqu’un teaser provient directement du vice-président marketing de la marque, il y a fort à parier qu’un lancement de Mac se prépare. Et du côté de TechRadar, toute l’actualité sera suivie de près dès les premières annonces.