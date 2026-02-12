Apple prépare son MacBook le plus accessible depuis des années

Apple pourrait expédier jusqu’à 8 millions d’unités de son MacBook abordable

Une nouvelle rumeur indique que cela représenterait 25 % des ventes de Mac en 2025

En résumé, l’entreprise pourrait nourrir de grandes ambitions pour cet appareil à prix maîtrisé, et disposer des moyens nécessaires pour le proposer à un tarif attractif malgré un contexte économique défavorable

Le MacBook abordable évoqué par les rumeurs pourrait devenir un élément central de la stratégie de ventes d’ordinateurs portables d’Apple, selon les dernières informations qui circulent.

Mac Observer a repéré une publication de yeux1122 apportant de nouveaux détails sur ce MacBook. Il s’agit d’un blogueur technologique sud-coréen disposant de contacts dans la chaîne d’approvisionnement, qui s’est déjà montré fiable par le passé, même si ces informations doivent naturellement être prises avec prudence.

Selon ce leaker, Apple aurait de grandes ambitions pour ce MacBook moins cher et, d’après une traduction Google, « les expéditions annuelles de ce modèle devraient atteindre environ 5,5 à 7,9 millions d’unités, soit environ 25 % des ventes totales de la gamme Mac de l’an dernier ».

En clair, il ne s’agirait pas d’un lancement de niche comparable à un iPhone SE, mais d’une offensive majeure destinée à dynamiser les ventes de Mac.

Comme évoqué précédemment, ce MacBook devrait réduire ses coûts en adoptant un processeur d’iPhone, probablement la puce A18 Pro, tout en se limitant à 8 Go de mémoire vive, un choix qui permettrait des économies évidentes dans le contexte actuel de tension sur les prix de la RAM.

Il est également indiqué que la gestion « solide » de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, grâce à des contrats sur les composants et à des stocks existants, lui permettrait de produire en masse ce MacBook plus abordable malgré la hausse des prix et les difficultés d’approvisionnement concernant la mémoire et d’autres composants.

Cette analyse rejoint un autre rapport récent du quotidien taïwanais Mirror Daily, relayé par le leaker Jukan sur X, selon lequel la hausse des prix de la RAM n’empêcherait pas le lancement du nouveau MacBook d’entrée de gamme cette année. Là encore, il serait question d’un processeur A18 et de 8 Go de RAM, pour un prix situé entre 699 et 799 dollars aux États-Unis, avec un positionnement équivalent dans les autres devises.

Ce second rapport confirme également les prévisions de ventes optimistes avancées par yeux1122, renforçant l’idée que ce MacBook pourrait être présenté prochainement. De précédentes rumeurs évoquaient un lancement au printemps 2026, ce qui pourrait théoriquement correspondre au mois prochain, et probablement avant mai.

Une grande opportunité pour Apple – mais 8 Go sont-ils encore viables ?

(Image credit: Future)

Il semblerait qu’Apple dispose de réserves suffisantes de composants pour la production de MacBook, ce qui lui permettrait, en théorie, de lancer ce nouveau modèle d’entrée de gamme sans être affectée par la crise actuelle de la RAM. Cela n’a rien de particulièrement surprenant compte tenu de la puissance d’Apple sur le marché, mais les volumes évoqués ici pour ce lancement restent impressionnants, s’ils se confirment.

Autre élément notable, yeux1122 indique que le prix de ce MacBook « pourrait être inférieur aux attentes », même s’il paraît difficile d’imaginer Apple proposer un modèle à 599 dollars dans le contexte actuel du marché des PC, marqué par la hausse généralisée des prix. Un tarif public conseillé supérieur à ce seuil resterait probablement perçu comme attractif.

Bien entendu, tout dépendra de la qualité de ce MacBook abordable. Outre la puce issue de l’iPhone et les 8 Go de RAM, il est probable que des concessions soient faites sur l’écran, tandis que le châssis et la conception globale pourraient se montrer moins premium que sur les autres MacBook. Des compromis seront inévitables, mais leur impact reste inconnu à ce stade de simples rumeurs.

Un point ressort néanmoins clairement : si Apple revient à 8 Go de RAM sur un MacBook, l’entreprise s’éloigne de sa politique récente consistant à ne proposer aucun Mac avec moins de 16 Go. Il n’aura échappé à personne que 8 Go sont aujourd’hui perçus comme limités dans l’univers des ordinateurs portables contemporains. Un article détaillé a d’ailleurs été consacré à cette quantité de mémoire et à son adéquation – ou non – pour un ordinateur portable en 2026.

En résumé, pour un usage quotidien, 8 Go peuvent encore suffire en 2026, mais cela reste loin d’être idéal, notamment en matière de pérennité. Yeux1122 souligne toutefois que grâce à l’intégration étroite entre macOS et le matériel Apple, une « expérience utilisateur fluide même avec 8 Go de RAM » serait à prévoir, même si des nuances liées à la traduction peuvent exister.

Concernant les fonctionnalités d’intelligence artificielle, présentées comme la prochaine grande évolution, il paraît difficile d’imaginer que 8 Go de RAM suffisent pleinement. Pourtant, selon yeux1122, ce MacBook abordable prendrait en charge Apple Intelligence, ce qui semble indispensable.

Il existe donc certaines contradictions entre le design supposé de cet ordinateur portable et les exigences réelles à long terme. La viabilité d’un MacBook doté de 8 Go au-delà de 2030 paraît incertaine, surtout pour un appareil censé durer plusieurs années. Cela dit, un MacBook proposé à un tarif particulièrement attractif pourrait véritablement stimuler les ventes de Mac, et si Apple le commercialise dans les volumes évoqués, il pourrait représenter une part importante des ventes de PC de l’entreprise dans un contexte de hausse des prix chez les autres fabricants.

Une sortie semblant désormais proche, il ne devrait pas tarder à apparaître de nouvelles rumeurs apportant davantage d’éléments sur ce MacBook d’entrée de gamme. Si Apple décide effectivement d’investir massivement dans ce modèle, comme cela est suggéré, le marché des ordinateurs portables pourrait connaître une période intéressante, avec peut-être un regain de compétitivité sur le segment des prix cette année.