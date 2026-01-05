Le MacBook low-cost d’Apple fuite… et sa sortie est imminente

Un MacBook plus abordable devrait bientôt faire son apparition

Des analystes avancent désormais une fenêtre de lancement

Le prix pourrait avoisiner les 600 dollars (à confirmer pour la France)

Les rumeurs autour d’un MacBook Apple plus accessible – potentiellement commercialisé autour de 599 dollars aux États-Unis (à confirmer pour la France) – circulent depuis plusieurs mois. Un nouveau rapport apporte aujourd’hui un éclairage supplémentaire sur ce qui pourrait arriver dans les prochains mois.

Les analystes de TrendForce (relayés par MacRumors) estiment qu’un ordinateur portable Apple plus abordable sera lancé au printemps 2026 dans l’hémisphère nord. Cela correspond aux mois de mars, avril ou mai, même si le rapport ne donne pas de date plus précise.

D’après ces mêmes sources, l’appareil serait équipé d’un écran de 12,9 pouces et viserait le segment « entrée à milieu de gamme ». Malgré les tensions sur la chaîne d’approvisionnement et les coûts de production, l’appareil devrait séduire un large public, selon l’équipe de TrendForce.

Ces prévisions ne sont pas entièrement nouvelles, mais elles recoupent les informations déjà évoquées à propos de ce modèle. Et comme elles proviennent d’un cabinet d’analystes bien informé, elles gagnent en crédibilité.

Voici ce qui vous attend

Cet ordinateur portable pourrait rivaliser avec les Chromebooks tels que l'Acer Chromebook Plus 516. (Image credit: Future)

Selon les précédentes fuites, ce MacBook plus accessible serait équipé d’une puce issue des iPhone – probablement la A18 Pro – et proposé dans plusieurs coloris. Les teintes évoquées jusqu’à présent incluent le bleu, le rose, le jaune et l’argenté.

Pour réduire les coûts, l’appareil embarquerait un écran LCD de gamme inférieure. Il est également question d’un design qui se démarquerait à la fois du MacBook Air et du MacBook Pro actuellement proposés par Apple.

Le prix reste l’élément le plus intrigant. Si Apple parvient à commercialiser ce modèle sous la barre des 600 dollars, cela représenterait un changement de cap majeur, les MacBooks actuels démarrant à 1 199 € pour le MacBook Air M4 de 13 pouces.

Cela placerait la marque en concurrence directe avec les meilleurs Chromebooks et les ordinateurs Windows du segment d’entrée de gamme – peut-être de quoi convaincre un public encore plus large d’investir dans l’univers Mac. Reste à voir si cela se concrétise.