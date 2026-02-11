MacBook M5 Pro et Max : la révolution Apple arrive plus tôt que prévu

Les MacBook Apple équipés des puces M5 Pro et M5 Max seraient imminents, selon Mark Gurman de Bloomberg

D’après Gurman, les deux modèles pourraient arriver « dès la semaine du 2 mars »

Ils utiliseraient tous deux la même puce, selon les rumeurs

La gamme M5 d’Apple n’est pas encore complète, les utilisateurs attendant toujours le lancement des MacBook dotés des puces M5 Pro et M5 Max. Bonne nouvelle, ce nouveau silicium pourrait être plus proche que jamais.

Les MacBook M5 Pro et M5 Max devraient être lancés « dès la semaine du 2 mars », toujours selon Mark Gurman de Bloomberg. Cette information intervient après un retard notable dans les expéditions des commandes de MacBook M4 Max, suggérant des stocks limités. Gurman estime qu’il s’agit là d’« un signe révélateur de l’arrivée de nouveaux modèles ».

Il convient également de noter qu’une fuite récente relayée par 9to5Mac indique que les modèles M5 Pro et M5 Max pourraient en réalité fonctionner avec la même puce. Cette affirmation provient directement du passionné de technologie Yadim Yuryev, qui précise qu’aucune trace d’une puce M5 Pro distincte n’a été обнаружée dans un code bêta divulgué.

Un cas similaire a déjà été observé chez Nvidia, qui a utilisé la même puce pour les GPU RTX 5070 Ti et RTX 5080, le premier offrant des performances relativement proches de son aîné.

Le choix d’Apple d’utiliser une même puce de base, si les rumeurs se confirment, pourrait indiquer un recours au « chip binning » dans le processus de fabrication. Cette méthode consiste à examiner et trier les semi-conducteurs immédiatement après leur production initiale, les puces partiellement défectueuses, mais toujours fonctionnelles, étant destinées à des produits moins puissants ou d’entrée de gamme, en l’occurrence le M5 Pro.

Jeter ou ne pas jeter

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure concernant d’éventuels MacBook défectueux. Le binning est une pratique courante dans l’industrie, permettant de maintenir une fabrication efficace en ressources et en coûts. Cela signifie toutefois que les acheteurs d’un modèle M5 Pro pourraient, en théorie, acquérir des puces de qualité légèrement inférieure à celles retenues pour les appareils M5 Max.

(Image credit: Future)

Cela ne devrait cependant pas détourner les consommateurs des futurs Mac M5 Pro. Les MacBook d’Apple sont généralement livrés avec un niveau élevé de contrôle qualité et dans un excellent état. Le processus de binning réduit le gaspillage, augmente la disponibilité des produits et contribue à une meilleure accessibilité tarifaire.

Les déclarations de Gurman évoquant une date de lancement autour du 2 mars laissent penser que les tests et analyses des MacBook M5 Pro et M5 Max ne devraient plus tarder. Il sera intéressant d’observer les différences potentielles entre les deux modèles, notamment au regard du plafond de performances attendu pour le M5 Pro.

Les puces M3 et M4 Pro et Max reposent sur des matrices de silicium distinctes. La gamme M5 pourrait donc marquer un changement significatif pour les MacBook haut de gamme.