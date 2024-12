MacBook Pro : un design sans encoche en vue avec l'arrivée de l'écran OLED en 2026

Une fiche de suivi divulguée indique qu'Apple abandonnera l'encoche du MacBook Pro en 2026

Le MacBook Pro 2026 sera également équipé d'un écran OLED, selon plusieurs sources

La feuille de route révèle des informations sur de nombreux autres produits Apple à venir

Le notch du MacBook Pro – cette encoche noire en forme de pilule située en haut de l’écran – est une concession nécessaire pour loger les caméras et les capteurs indispensables à la webcam de l’appareil. Cependant, il semblerait que cette caractéristique soit sur le point de disparaître. Selon une feuille de route ayant fuité, Apple pourrait la remplacer par un orifice circulaire dès 2026.

Cette information provient de Jukanlosreve sur X, qui affirme s’être appuyé sur les analyses de l’entreprise Omdia. La fuite inclut une feuille de route produit qui anticipe de nombreux changements concernant les meilleurs MacBooks et iPads d’Apple au cours des prochaines années.

Pour ce qui est du MacBook Pro, il est prévu qu’il propose des écrans de 14,3 pouces et 16,3 pouces (contre 14,2 pouces et 16,2 pouces actuellement). Ces écrans devraient arborer des coins arrondis et ce qui est décrit comme un « Hole Cut ».

Ce détail peut paraître nébuleux, mais il prend tout son sens lorsqu’on le compare au MacBook Air, qui, selon la feuille de route, conserverait un « Notch Cut » sur son écran. En d’autres termes, le « Hole Cut » ferait référence au notch, qui serait remplacé par une découpe circulaire à l’avenir.

Des changements passionnants à l'horizon

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le MacBook Pro mentionné dans cette feuille de route devrait arriver en 2026 et serait également doté d’un écran OLED tandem, similaire à celui de l’actuel iPad Pro. Ce type de panneau, utilisé sur l’iPad Pro, a permis à Apple d’améliorer les performances d’affichage tout en affinant l’appareil. On peut donc espérer des changements similaires sur le MacBook Pro.

Cette idée est d’ailleurs corroborée par d’autres rapports, y compris ceux d’Omdia, qui affirment que le MacBook Pro OLED subira une refonte majeure en 2026. Apple n’a pas redessiné le MacBook Pro depuis 2021 et a pour habitude d’espacer ses redesigns de quatre ou cinq ans. Le timing semble donc cohérent.

La feuille de route révélée par Jukanlosreve contient également d’autres informations intéressantes. Elle annonce notamment la sortie d’un iPad Air avec écran OLED en 2027 et le lancement, l’année suivante, du très attendu appareil pliable d’Apple. Si ces informations se confirment, de nombreux produits alléchants se profilent à l’horizon pour Apple.

Cela dit, il est nécessaire de prendre les déclarations de Jukanlosreve avec prudence quant à l’authenticité et à l’exactitude de cette feuille de route. Cependant, certains détails ont été confirmés par d’autres sources fiables. Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a également évoqué 2026 pour le lancement du MacBook Pro OLED redesigné, tandis que Ross Young, analyste spécialisé dans l’industrie des écrans, a approuvé presque tous les éléments de cette feuille de route.

Les historiques de Gurman et Young en matière de prédictions et de fuites concernant Apple sont solides, ce qui renforce la crédibilité des informations d’Omdia. Rien n’est encore certain, mais pour ceux qui attendent impatiemment la disparition du notch sur le MacBook Pro, 2026 pourrait bien être l’année à noter sur le calendrier.

