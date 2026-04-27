Ce nouveau PC Windows 11 pourrait bien devenir le rival que le MacBook Neo n’avait pas vu venir

Un ordinateur portable de référence Intel a été repéré avec un processeur Wildcat Lake

Son design s’inspire clairement du MacBook, et il semble viser directement le Neo

Les performances devraient être plus solides, avec un processeur plus rapide et deux fois plus de mémoire vive que le Neo

L’apparition d’un ordinateur portable de référence Intel équipé d’un nouveau processeur Wildcat Lake a suscité beaucoup d’attention, car il semble s’attaquer frontalement au très populaire MacBook Neo d’Apple.

Tom’s Hardware a mis en avant une publication sur X de Vaidyanathan Subramaniam, de Notebookcheck.net, qui a pu découvrir l’appareil lors d’un événement Intel. Des informations complémentaires ont ensuite été publiées sur le site Notebookcheck.net.

Il s’agit d’un ordinateur portable fin et léger de 14 pouces, doté d’un châssis en aluminium et de lignes élégantes rappelant fortement celles des MacBook. Il est proposé dans une teinte verte vive, qui évoque également l’esthétique lumineuse du Neo.

Le processeur embarqué est une puce Wildcat Lake, une solution d’entrée de gamme qui constitue en réalité une version allégée du nouveau silicium Panther Lake. Le modèle utilisé serait un Intel Core 7 360 ou un Core 7 350, en raison de la présence d’un NPU de 17 TOPS, associé à un processeur comprenant deux cœurs performants et quatre cœurs basse consommation dits « efficiency », plus petits que les cœurs efficiency classiques, que cette puce ne possède pas.

Ce processeur devrait offrir un niveau de performance correct, avec un PL1 de 17 W (22 W au maximum) et un PL2 de 35 W, atteignable sur de très courtes périodes. Fait intéressant, un mode de fonctionnement à 11 W est également prévu, permettant à l’ordinateur de fonctionner sans ventilateur, donc sans refroidissement actif, et de rester parfaitement silencieux.

L’ensemble est accompagné de 16 Go de mémoire vive soudée.

Un Neo nouvelle génération ?

(Image credit: Vaidyanathan Subramaniam of NotebookCheck.net on X / Intel)

Étant donné que le MacBook Neo fonctionne à des puissances plus faibles, généralement sous les 10 W, ce modèle pourrait constituer un concurrent performant, d’autant qu’il embarque deux fois plus de mémoire vive que le portable d’Apple.

Le Neo est limité à 8 Go de mémoire système, même si Apple a veillé à ce que cela ne pose pas de problème pour un usage quotidien classique.

La question de la pérennité à long terme apparaît néanmoins plus sensible avec le MacBook Neo en raison de cette configuration mémoire. En revanche, le tarif d’un portable Wildcat, comme celui présenté par Intel, reste inconnu. Apple a rendu le Neo particulièrement compétitif sur le plan du prix, et le succès commercial observé en magasin en témoigne clairement.

La menace que représente le MacBook Neo pour la domination de Windows 11 dans l’univers des ordinateurs portables a été largement évoquée depuis le lancement de ce modèle abordable, tout comme la question de la réponse que pourrait apporter Microsoft. Améliorer Windows 11 constitue un enjeu, mais Intel semble prêt à intervenir avec Wildcat Lake pour soutenir la concurrence face à Apple, même si de nombreuses inconnues subsistent.

Il convient enfin de noter que l’ordinateur Intel paraît déjà séduisant sur les photos publiées, mais selon Subramaniam, son apparence serait encore plus impressionnante en réalité. La suite est à surveiller de près.