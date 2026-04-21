Le MacBook tactile d’Apple retardé… et une partie des fans n’en veut même pas

Le leaker Mark Gurman estime qu’Apple a repoussé le MacBook Pro avec écran tactile (ainsi que le Mac Studio)

L’ordinateur portable de nouvelle génération ne devrait probablement pas arriver avant le début de l’année 2027, les chances d’un lancement cette année diminuant rapidement

Plus que tout, les réactions à cette information montrent clairement que certains fans d’ordinateurs portables Apple ne veulent vraiment pas d’un écran tactile sur leur MacBook

Le MacBook Pro avec écran tactile (et OLED) dont on parle depuis plusieurs mois aurait désormais été repoussé à l’année prochaine pour son lancement, et il serait également indiqué que la sortie du Mac Studio a été reportée.

MacRumors rapporte que, dans sa dernière newsletter pour Bloomberg, Mark Gurman, observateur reconnu d’Apple, a indiqué qu’il était possible que ces deux Mac subissent un « léger » retard — et, sans surprise, la raison serait la crise de la RAM.

Les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec écran tactile seraient désormais attendus pour le début de l’année 2027. Il ne s’agit pas nécessairement d’un retard à proprement parler, puisque Gurman avait précédemment évoqué une fenêtre de sortie comprise entre fin 2026 et début 2027.

Ce calendrier global ne change donc pas, mais il est désormais précisé que ces appareils ne seraient lancés que dans la seconde partie de cette période, en raison de la crise persistante de la mémoire.

Le Mac Studio aurait, quant à lui, été repoussé à octobre 2026, alors qu’il était auparavant question d’un lancement au milieu de cette année, toujours selon Gurman. Il a d’ailleurs déjà été constaté ce mois-ci que certains Mac devenaient plus difficiles à trouver en stock, y compris le Mac Studio.

Un sujet sensible

(Image credit: Apple)

Il paraît tout à fait crédible qu’Apple doive réorganiser certains de ses plans de lancement en raison de la crise de la RAM. La situation autour de la mémoire — qui comprend à la fois le stockage, les SSD intégrés aux PC, ainsi que la RAM système — ne s’est pas améliorée récemment. Même si quelques signes d’optimisme ont été observés, ils restent très limités.

Il s’agirait donc d’un retard relativement mineur (et purement hypothétique), mais ce qui retient particulièrement l’attention concerne les réactions au dernier rapport de Gurman sur le MacBook Pro de nouvelle génération (M6) avec écran tactile.

De nombreux commentaires négatifs ou dubitatifs ont notamment émergé au sujet de l’intérêt d’un écran tactile sur un MacBook. Comme l’a écrit un utilisateur sur Reddit : « Le tactile sur un Mac donne l’impression de résoudre un problème qui n’existe pas vraiment. Le trackpad et le clavier sont déjà presque parfaits pour ce pour quoi macOS a été conçu. »

Un autre participant au même fil a ajouté : « La mode des PC à écran tactile n’a jamais vraiment décollé. On ne voit pas bien pourquoi Apple essaierait maintenant. »

Un autre intervenant a simplement déclaré : « Un MacBook Pro avec écran tactile est une mauvaise idée de toute façon. »

Le fil de discussion en question regorge de scepticisme quant à ce qu’Apple chercherait à accomplir avec ce passage supposé au tactile (qui s’accompagnerait également du très attendu passage à l’OLED, selon les rumeurs).

La principale inquiétude concerne d’éventuelles modifications de macOS pour intégrer la prise en charge du tactile, modifications qui pourraient nuire à l’expérience sur les Mac existants (et futurs) non tactiles.

Toutefois, si Apple allait dans cette direction — en supposant que le MacBook tactile voie réellement le jour — il serait logique que les principes actuels de l’interface macOS soient respectés. Autrement dit, les fonctionnalités tactiles ajoutées viendraient probablement s’ajouter sous forme d’options et de raccourcis utiles, comme un complément, sans altérer la plateforme existante.

Comme l’a également souligné l’utilisateur Reddit cité précédemment : « Le trackpad couvre déjà l’essentiel de ce que les gens attendent du tactile sans perturber le flux de travail. Le tactile sur un Mac ressemble davantage à un plus agréable qu’à une nécessité. »

Cela correspond vraisemblablement à l’approche qu’Apple adopterait : des ajouts intéressants sans perturber les flux de travail existants dans macOS. Modifier ces derniers serait risqué, dans un contexte où la majorité des Mac resteront sans écran tactile. Cette perspective rejoint d’ailleurs ce que Gurman a déjà indiqué : Apple adapterait macOS au mode d’entrée utilisé, qu’il s’agisse du trackpad, du clavier ou du tactile.

Au-delà de cela, pour les opposants au tactile ou les sceptiques, l’inquiétude plus large concerne la direction que pourrait prendre Apple à l’avenir. Un écran tactile associé à la technologie OLED pourrait rendre le MacBook Pro sensiblement plus cher — et dans un contexte de coûts de la RAM déjà très élevés, toute pression supplémentaire sur le prix de MacBook déjà onéreux serait mal accueillie.

Retards mineurs mis à part, il apparaît clairement qu’Apple devra faire preuve de prudence dans la mise en œuvre d’un écran tactile sur le MacBook, si tel est bien le cap choisi.