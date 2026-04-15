Apple teste la pub dans son app Plans et ça ne passe pas du tout

Du code lié à des publicités dans Apple Maps avait déjà été repéré

Un message pop-up visible par les utilisateurs annonce désormais leur arrivée

Beaucoup y voient un pas dans la mauvaise direction pour Apple

Il était déjà connu que des publicités allaient arriver dans Apple Maps, mais avec le déploiement de la deuxième bêta d’iOS 26.5, apparaît le premier signe visible pour les utilisateurs que l’application va commencer à afficher des annonces payantes provenant d’entreprises et de lieux locaux.

Comme l’a repéré 9to5Mac, Apple Maps dans la bêta 2 d’iOS 26.5 affiche un message indiquant : « Plans peut afficher des publicités locales en fonction de votre position approximative, de vos termes de recherche actuels ou de la zone de la carte que vous consultez pendant votre recherche. »

Cependant, Apple précise qu’elle n’a pas encore totalement adopté l’approche de Google Maps en matière de suivi. Le message se termine ainsi : « Pour protéger votre vie privée, les informations publicitaires ne sont pas associées à votre compte Apple. »

Apple n’a pas donné beaucoup plus de détails sur l’arrivée des publicités dans Apple Maps, mais a informé ses clients professionnels qu’ils disposent désormais de la possibilité d’afficher des résultats sponsorisés dans Apple Maps — présenté comme « une nouvelle façon de se faire découvrir ».

Une réputation écornée ?

L’un des principaux arguments qu’Apple met en avant pour se différencier de Google — qu’il s’agisse de cartographie, d’e-mail, d’IA, de navigation web ou d’autres services — repose sur son engagement en faveur d’une expérience privée, sécurisée et largement dépourvue de publicités.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que la réaction des utilisateurs sur des plateformes comme Reddit soit marquée par la déception. Un internaute qualifie la décision de « maladroite et à courte vue », tandis qu’un autre estime qu’Apple effectue « un sprint » pour « ruiner » sa réputation.

Plusieurs utilisateurs expliquent avoir accepté de payer un supplément pour le matériel Apple précisément parce qu’ils pensaient être moins exposés à la publicité. Cette décision concernant Apple Maps les conduit désormais à reconsidérer cette position.

Il n’est pas encore clairement établi à quelle date les publicités dans Apple Maps seront déployées pour tous les utilisateurs et dans tous les pays, mais avec l’apparition de ce nouveau message dans la bêta 2 d’iOS 26.5, il semble que cette mise à jour de l’iPhone pourrait être celle qui introduira pour la première fois des annonces dans les résultats de recherche et dans les Lieux suggérés.