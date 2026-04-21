Chez Apple, l’ère Tim Cook touche à sa fin : John Ternus va prendre les commandes

Tim Cook quittera son poste de PDG en septembre

John Ternus assumera les fonctions de directeur général

Cook deviendra président exécutif

Les rumeurs étaient fondées. Le PDG d’Apple de longue date, Tim Cook, quittera ses fonctions en septembre de cette année, et le responsable du hardware chez Apple, John Ternus, deviendra directeur général.

Apple a annoncé lundi la décision de Cook de se retirer après 15 années passées à la tête de l’entreprise, dans un communiqué de presse où Cook a déclaré : « Ce fut le plus grand privilège de ma vie d’être le PDG d’Apple et d’avoir reçu la confiance nécessaire pour diriger une entreprise aussi extraordinaire. »

À propos de Ternus, il a ajouté : « John Ternus a l’esprit d’un ingénieur, l’âme d’un innovateur et le cœur pour diriger avec intégrité et honneur. C’est un visionnaire dont les contributions à Apple au cours des 25 dernières années sont déjà trop nombreuses pour être comptées, et il est sans aucun doute la bonne personne pour conduire Apple vers l’avenir. »

Ternus, qui est progressivement passé d’un rôle discret à une présence visible lors des lancements de produits (comme celui du récent MacBook Neo) et à la WWDC, a déclaré dans le communiqué : « Je suis profondément reconnaissant de cette opportunité de faire avancer la mission d’Apple. »

Même si les rumeurs circulaient depuis plus d’un an concernant la succession de Cook, et plus récemment sur le fait que Ternus pourrait être choisi, l’annonce d’aujourd’hui constitue une certaine surprise. Il y a seulement quelques semaines, Cook évoquait encore dans de nombreuses interviews les 50 ans d’histoire d’Apple, son parcours au sein de l’entreprise et son avenir potentiel. Tout laissait penser qu’il pourrait rester aux commandes encore plusieurs années.

Désormais, même si Cook pourrait prendre la parole lors de la prochaine WWDC à Cupertino, en Californie, en septembre, ce sera Ternus qui présentera l’iPhone 18 attendu, le supposé iPhone Fold et les très attendues lunettes de réalité augmentée, qui seraient appelées Apple Glass.

Le mois dernier encore, Cook déclarait à Michael Strahan dans Good Morning America qu’il « ne pouvait pas imaginer la vie sans Apple », ce que beaucoup avaient interprété comme le signe d’une volonté de rester PDG dans un avenir prévisible. Rétrospectivement, cette déclaration s’inscrit pourtant dans sa nouvelle réalité. En devenant président exécutif lorsque Ternus prendra la direction générale en septembre, Cook pourra se retirer de la pression intense liée au poste de PDG de l’une des entreprises les plus valorisées et les plus médiatisées au monde, tout en restant impliqué dans une société à laquelle il semble profondément attaché.

L’ère Cook

L’annonce d’Apple permet désormais d’évaluer pleinement le mandat de Cook à la tête de l’entreprise. Un présentateur a demandé de lui attribuer une note. Une évaluation « B+ » a été avancée, même si, en réalité, un « A- » serait sans doute plus juste.

Du point de vue des revenus et de la valorisation, Cook a dépassé les attentes, transformant une entreprise technologique déjà très en vue, valorisée à 350 milliards de dollars sous Steve Jobs — décédé en 2011 — en un géant pesant 4 000 milliards de dollars.

L’héritage de Cook inclut sans aucun doute le développement des services d’Apple, autrefois une petite division, devenue aujourd’hui un moteur de croissance générant plusieurs milliards de dollars de revenus et susceptible, un jour, de dépasser ceux de l’iPhone. Cook peut également être crédité du lancement de l’Apple Watch et de l’orientation d’Apple vers la santé et le bien-être.

Sur le plan managérial, Cook n’a jamais ressemblé au charismatique et imprévisible Jobs. Son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion, ainsi que la révélation publique de son orientation sexuelle, ont constitué un moment marquant pour les dirigeants des grandes entreprises du Fortune 50.

Les difficultés de Cook se situent davantage dans le domaine des innovations spectaculaires. Le casque Apple Vision Pro représentait son pari le plus ambitieux, mais il n’a pas rencontré le succès commercial espéré, même si son influence pourrait se retrouver dans les futures lunettes de réalité augmentée « Apple Glass », très attendues et encore largement associées à l’empreinte de Cook — bien qu’il n’ait jamais été réputé pour s’impliquer dans les moindres détails techniques des appareils comme son prédécesseur.

Cook n’a pas non plus réussi à maîtriser pleinement la dynamique de l’intelligence artificielle pour Apple. Malgré le lancement d’Apple Intelligence, l’entreprise a pris du retard face à Google, OpenAI et d’autres acteurs dans la course à l’IA. Une évolution est attendue lors de la WWDC 2026, lorsque la société devrait enfin présenter une version repensée de Siri, construite sur des modèles fondamentaux de Google.

Ternus est reconnu comme un expert du matériel, et des échanges réguliers ont eu lieu avec lui depuis environ 2015. Il apparaît accessible, intelligent et profondément attaché à l’ADN d’Apple. Reste à savoir s’il orientera l’entreprise vers des paris matériels plus audacieux ou s’il retiendra la leçon du très réussi MacBook Neo pour proposer davantage de produits correspondant précisément aux attentes des consommateurs.

Il faudra attendre septembre, et probablement au-delà, pour le découvrir.