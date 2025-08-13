Cette vidéo virale montre comment un geste anodin peut coûter cher à votre MacBook

Un utilisateur de TikTok a endommagé l’écran de son MacBook d’une façon inattendue

Le problème a été causé par un morceau de carton placé sous le courvecle

Même un objet aussi anodin peut casser l’écran d’un ordinateur portable

Pour de nombreux propriétaires de MacBook, c’est un véritable cauchemar : on ouvre le capot de son ordinateur portable haut de gamme, on l’allume… et l’écran affiche des bandes noires et des couleurs déformées sur toute la surface. L’affichage est inutilisable et la réparation risque de coûter très cher.

Ce qui inquiète encore davantage, c’est qu’un simple geste en apparence inoffensif peut suffire à provoquer des dégâts de plusieurs centaines d’euros.

C’est précisément ce qu’a découvert à ses dépens l’utilisatrice TikTok « classicheidi ». Dans une vidéo publiée sur la plateforme, elle explique avoir posé un morceau de carton sur le clavier de son MacBook Air, puis avoir refermé le capot.

À la réouverture quelques instants plus tard, l’écran était irrémédiablement endommagé.

Une erreur coûteuse

Cet incident malheureux a toutefois une explication. Ce n’est pas que les écrans des ordinateurs portables Apple — ou de ceux d’autres marques — soient fragiles ou de mauvaise qualité. Même s’ils nécessitent évidemment d’être manipulés avec soin, une autre raison est en cause.

Apple parle dans un document d’assistance de « tolérances très faibles » sur ses ordinateurs portables. Les MacBook sont conçus pour être aussi fins que possible, ce qui réduit considérablement l’espace entre le clavier et l’écran une fois le capot fermé.

Tout objet placé dans cet espace — même un simple morceau de carton — peut exercer une pression sur la dalle, entraînant des dommages importants.

Pour cette raison, Apple prévient que « laisser un objet quelconque sur l’écran, le clavier ou le repose-poignets peut gêner la fermeture et causer des dommages à l’écran ». L’entreprise recommande de retirer toute protection d’appareil photo, tout couvre-clavier ou couvre-repose-poignets avant de fermer l’ordinateur, afin d’éviter ce genre de problème — une situation déjà observée auparavant.

Pour éviter le même sort que « classicheidi », il est donc essentiel de vérifier qu’aucun objet ne se trouve entre le clavier et l’écran avant de refermer l’ordinateur. Dans le cas contraire, la surprise à l’ouverture pourrait bien être, comme elle le dit elle-même, « le plus grand sursaut du siècle ».