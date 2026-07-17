Des utilisateurs de MacBook limeraient les bords de leur ordinateur pour ne plus se faire mal aux poignets

Les utilisateurs de MacBook se plaignent des bords trop tranchants de leurs appareils

Plusieurs ont décidé de limer leurs ordinateurs portables pour gagner en confort

L’un d’eux a récemment détaillé la procédure sur son blog

Apple est réputée pour son sens aigu du design et les exigences élevées imposées à ses équipes. Il est donc d’autant plus surprenant de voir des utilisateurs des meilleurs MacBook limer les bords de leurs machines. Pourtant, c’est bien ce qui se produit depuis quelques mois, beaucoup estimant que cela améliore nettement le confort d’utilisation.

Le dernier exemple en date vient de l’ingénieur logiciel Max Bretschneider, qui a publié un billet de blog pour expliquer sa décision et la méthode employée. La motivation est décrite ainsi. « Un ordinateur portable est souvent utilisé sur les genoux, ce qui fait que les poignets touchent un bord tranchant sous un angle très inconfortable. »

Pour limer le bord et en atténuer la netteté, Bretschneider a utilisé une lime métallique et un bloc de papier abrasif à grains progressifs. Les zones comme le clavier et le trackpad ont été protégées avec du ruban adhésif, le MacBook a été fixé en place, puis le travail a commencé.

Bien que le processus soit qualifié de « très effrayant », la modification est décrite comme « bien plus simple et accessible qu’elle n’en a l’air au départ ». Un « niveau uniforme » a pu être obtenu lors du limage et du ponçage, laissant un appareil capable de « mieux remplir sa fonction principale d’outil ».

De nombreuses modifications de MacBook

Image 1 of 2 Le résultat final (Image credit: Max Bretschneider) Le MacBook de Bretschneider, prêt à être limé (Image credit: Max Bretschneider)

Bretschneider est loin d’être le seul à avoir récemment poncé les bords tranchants de son MacBook. Un exemple datant d’avril 2026 met notamment en avant le designer Kent Walters. En remontant plus loin, des utilisateurs semblent appliquer lime et papier abrasif sur les bords de leur MacBook au moins depuis 2010.

Des lecteurs ont également partagé leurs avis. Un utilisateur de Hacker News explique que « les bords tranchants posent problème depuis l’arrivée du châssis unibody ». Un autre affirme que ces arêtes sont « le principal défaut de la gamme M [MacBook Pro] ».

Les utilisateurs modifient leurs appareils Apple de manière toujours plus inventive depuis des années. Certains tentent de transformer d’anciens iPhone en modèles plus récents, ajoutent un port USB-C à ceux qui n’en disposent pas, conçoivent des claviers mécaniques personnalisés avec Touch ID intégré, ou encore installent des Mac mini dans d’anciens iMac, entre autres exemples.

Ainsi, si les bords du MacBook semblent trop tranchants, il est possible de les poncer pour améliorer le confort. Mieux vaut toutefois bien préparer l’opération, et ne pas s’attendre à une approbation de la part d’Apple.