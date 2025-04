Apple Intelligence : 8 utilisateurs sur 10 prêts à payer, selon un sondage surprenant

80% des utilisateurs seraient prêts à payer pour Apple Intelligence, selon une enquête

Plus de la moitié des personnes interrogées accepteraient de débourser au moins 10 dollars par mois

Des résultats étonnants au vu du parcours difficile d’Apple Intelligence

Apple Intelligence n’a pas franchement convaincu depuis son annonce à l’été 2024. Les critiques ont souligné des fonctionnalités retardées et des performances décevantes face à des concurrents comme ChatGPT. Pourtant, cela ne semble pas freiner l’intérêt des consommateurs. Une nouvelle enquête, relayée par MacRumors, révèle que la plateforme d’intelligence artificielle d’Apple séduit massivement.

L’étude a été menée par la société d’investissement Morgan Stanley. Elle indique qu’un répondant sur deux se dit prêt à payer au moins 10 dollars par mois (environ 8,50 euros) pour un accès illimité à Apple Intelligence. Plus précisément, 30 % accepteraient de verser entre 10 et 14,99 dollars, tandis que 22 % iraient jusqu’à 15 dollars ou plus. Seuls 14 % refuseraient de payer quoi que ce soit, et 6 % restent indécis, ce qui suggère que 80 % des personnes interrogées envisageraient de s’abonner au service.

D’après 9to5Mac, l’enquête révèle également que 42 % des sondés estiment qu’il est extrêmement ou très important que leur prochain iPhone intègre Apple Intelligence. Ce chiffre grimpe à 54 % parmi ceux qui prévoient de changer de téléphone dans l’année. En résumé, les résultats de l’étude traduisent une perception « plus positive que prévu » de la part des consommateurs.

Morgan Stanley a interrogé environ 3 300 personnes, en assurant une représentativité de la population américaine selon l’âge, le sexe et la religion.

Des résultats surprenants

Depuis son lancement, Apple Intelligence a connu un démarrage chaotique. Le service a souvent été critiqué pour son efficacité jugée inférieure à celle d’autres solutions d’IA comme ChatGPT ou Copilot de Microsoft.

Apple a aussi dû repousser certaines des fonctionnalités phares promises, notamment l’intégration dans les applications et la capacité à comprendre ce qui se passe à l’écran. Ces atouts avaient pourtant été mis en avant dans la communication d’Apple, sans être disponibles dans les faits.

Ces résultats d’enquête peuvent donc surprendre. Plusieurs hypothèses permettent de les expliquer. Certains utilisateurs pourraient simplement se satisfaire de la présence d’une IA, même incomplète, sur leur appareil Apple.

D’autres pourraient avoir répondu à l’enquête en pensant à une version finale pleinement fonctionnelle, plutôt qu’à la version actuelle encore limitée. Il est aussi possible qu’une majorité du grand public n’ait pas suivi de près les difficultés rencontrées, contrairement aux technophiles.

Quoi qu’il en soit, ces chiffres montrent que l’intérêt pour Apple Intelligence reste fort. Voilà une nouvelle qui pourrait rassurer Apple, malgré les nombreuses critiques sur son IA, et suggérer que la situation n’est peut-être pas aussi préoccupante qu’il y paraît.