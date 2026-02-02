Voici la montre Casio qui fait rêver les fans de Leica (et elle coûte une bouchée de pain)

Casio lance une montre numérique M-Edition inspirée du design Leica

Deux versions sont proposées : une finition Chrome et une version Noire, comme pour de nombreux appareils photo de la série Leica M

Le revendeur PPP Cameras est déjà en rupture de stock sur les deux modèles

Les appareils Leica font partie des produits photo les plus convoités au monde. Malgré des tarifs qui peuvent sembler astronomiques, ils s’adressent à un public averti et s’écoulent souvent en quelques minutes seulement. Mais lorsque l’acquisition d’un système complet de série M dépasse les moyens disponibles, la nouvelle montre Casio M-Edition peut constituer une alternative plaisante pour combler ce manque à base de petit point rouge.

Déclinée en versions Chrome et Noire, cette montre numérique arbore un cadran rouge personnalisé qui fait clairement référence au célèbre logo circulaire apposé sur les boîtiers Leica fabriqués à Wetzlar, comme le Leica M11 ou le Leica M-EV1. L’évocation de la marque M ne s’arrête pas là. Même le bracelet adopte un motif façon cuir texturé, pensé pour rappeler au porteur – ou à un observateur envieux – l’apparence et le toucher des boîtiers Leica.

La montre ne prend évidemment pas de photos, mais elle est dotée de LED rouges utilisées pour l’éclairage, clin d’œil appuyé au posemètre lumineux interne des appareils photo. À vrai dire, sans avoir eu l’occasion de tester un exemplaire, difficile d’affirmer que ces LED évoquent spontanément un posemètre – surtout sans contexte. Après tout, d’autres appareils du quotidien utilisent eux aussi des LED rouges : une télécommande de télévision, ou le voyant d’un blender. Leica ne fabrique pas de blenders, donc cela doit bien être un hommage au posemètre...

La touche Leica, version clin d’œil

Image 1 of 3 (Image credit: PPP Cameras) (Image credit: PPP Cameras) (Image credit: PPP Cameras)

Cela peut paraître gadget. Et probablement que ça l’est. Mais cela n’a pas empêché la montre de se vendre comme des petits pains. De la même manière que les appareils Leica M s’arrachent pour leur esthétique familière, cette montre numérique fait mouche auprès des amateurs dès lors que le fabricant met en avant l’inspiration allemande.

Au moment de cette publication, le revendeur PPP Cameras est déjà en rupture de stock sur l’ensemble des modèles, avec une seconde vague prévue pour mars. PPP est dirigé par Pierro Pozella, connu du public pour son expertise dans l’émission britannique The Repair Shop, ce qui montre que le produit est pensé et distribué avec passion.

Son prix, aux alentours de 135 €, la rend particulièrement accessible. Contrairement aux appareils Leica auxquels elle emprunte ses codes, aucun dilemme ici entre l’achat d’une montre et celui d’une voiture ou d’un bien immobilier. Il s’agit apparemment d’une déclinaison de la Casio AE1200, une montre déjà culte auprès de certains fans pour sa ressemblance avec la Seiko portée par James Bond dans Casino Royale.

Certes, elle n’a rien du luxe d’un Leica M11-D ou d’un Leica Q3 Monochrom, mais son design – aussi fantaisiste soit-il – trouve son public. Pour les passionnés de l’univers Leica, cette montre pourrait bien devenir une pièce de collection dans quelques années. Et peut-être voir sa valeur grimper au-delà de son prix d’origine. Pour l’instant, elle est abordable, amusante et, pour qui aime ce genre d’objets, franchement attachante.

Elle donne même l’heure.