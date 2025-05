Un appareil photo compact en version smartphone : l’incroyable ressemblance avec le style Leica

Le Nubia Z70S Ultra intègre un module photo triple, avec un objectif principal en 35 mm

Le Retro Kit Z70 Series, proposé en option, transforme le smartphone en véritable appareil compact inspiré de Leica

Le kit comprend une poignée, des commandes physiques et des filtres pour l’objectif

Les kits photo pour smartphones commencent à trouver leur place. Leur objectif : transformer un téléphone en appareil photo compact, plus pratique à utiliser pour la prise de vue. Pour mieux saisir cette tendance, il suffit de se pencher sur le test longue durée du Xiaomi 15 Ultra, qui détaille le kit photo de la marque.

C’est désormais au tour de Nubia de proposer sa propre version, avec son Retro Kit pour la série Z70. Ce kit est compatible avec les modèles haut de gamme Z70 Ultra et Z70S Ultra. Parmi les kits actuels, celui-ci se distingue par son design léché, qui flirte ouvertement avec l’esthétique Leica.

Le Z70S Ultra affiche déjà un look rétro assumé (voir plus bas, sans le kit), avec un dessus argenté et un revêtement façon cuir, décliné en noir classique ou marron antique. Le Retro Kit vient sublimer ce style.

Même sans avoir encore testé ce kit en main, son ajout semble suffisant pour transformer la prise en main du téléphone en une expérience proche de celle d’un Ricoh GR III, avec un design rappelant celui du D-Lux 8.

Le téléphone Nubia Z70S Ultra au style rétro, sans le kit rétro. (Image credit: Nubia)

L'image de marque

Le Nubia Z70S Ultra s’équipe d’un module photo triple, avec pour objectif principal un objectif 35 mm, légèrement plus resserré que la norme. À ses côtés : un téléobjectif 2x et un ultra grand-angle macro.

Le smartphone tourne sous Snapdragon 8 Elite, arbore un grand écran AMOLED de 6,85 pouces et embarque une généreuse batterie de 6600 mAh. Des caractéristiques solides, mais c’est surtout son apparence qui fait la différence.

La version Z70S Ultra adopte déjà une esthétique rétro, mais avec le Retro Kit en option, on accède également à une interface de contrôle inspirée des appareils photo compacts.

Le kit comprend un étui façon cuir avec poignée, censé offrir une prise en main confortable, même à une seule main. Un déclencheur physique est également présent, avec une réponse qui devrait ravir les amateurs de photographie (voir plus bas).

Image 1 of 2 L'obturateur physique devrait fournir un retour tactile, tandis que la molette de commande devrait mettre le contrôle manuel à portée de main. (Image credit: Nubia) Les filtres d'objectif sont fournis dans le kit rétro. (Image credit: Nubia)

Juste à côté du bouton déclencheur, une molette de contrôle offre visiblement des réglages manuels à portée de doigt – l’équivalent de la correction d’exposition manuelle sur le kit photo du Xiaomi 15 Ultra.

Enfin, l’étui semble compatible avec l’ajout de filtres d’objectif sur le module photo. La liste des filtres disponibles reste floue, mais cela pourrait ouvrir la voie à davantage de contrôle créatif selon les modèles commercialisés.

Le principe est simple : ce genre de kit s’installe pour les sessions photo ou vidéo intensives, puis se retire pour un usage plus classique du smartphone.

Le Retro Kit Nubia Z70 Series s’annonce comme l’un des accessoires les plus réussis de sa catégorie. Il ne reste plus qu’à le prendre en main pour un vrai test terrain.