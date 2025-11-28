Sony tease (enfin) son Alpha A7 V : la bombe photo de l’année se dévoile

Sony Alpha Germany dévoile l’image du futur A7 V

Le compte principal Instagram de Sony confirme un événement de lancement imminent

L’A7 V devrait embarquer un capteur plein format de 33 MP et des fonctions IA

Noël semble arriver avec un peu d’avance pour les passionnés de matériel Sony. La marque a officiellement annoncé un événement Alpha pour la semaine prochaine, tout en dévoilant une image montrant la silhouette de ce qui semble être le très attendu boîtier Sony A7 V.

La silhouette a été publiée en Story sur le compte Instagram officiel de Sony Alpha Germany. Il s’agit en réalité d’un repost d’une image initialement partagée par Jonas Wakewood, photographe et vidéaste basé à Munich.

Tout laisse penser que Wakewood a eu accès à une version anticipée du Sony A7 V, et qu’il a publié l’image avec l’aval total de Sony (voire à sa demande directe). Malheureusement, la Story Instagram a depuis disparu, mais Sony Alpha Rumors a eu le temps de la capturer et de l’améliorer (ci-dessous).

Sony Germany shows an image of the new Sony A7V - https://t.co/lkc2BGiof5 pic.twitter.com/sbGPIdlZR5November 27, 2025

L’image présente une silhouette éclairée de manière dramatique, ne laissant apparaître que quelques détails d’un boîtier photo doté d’un capteur plein format et du logo A7, accompagnée de la légende « New Gear ». Il ne peut s’agir que du très attendu Sony A7 V, qui serait le premier modèle A7 totalement nouveau depuis le lancement de l’A7 IV en 2021.

Les comptes principaux de Sony Alpha et Sony Electronics ont également relayé des indices concernant cet événement Alpha à venir, avec la phrase « Chase your dream » (ci-dessous). L’événement est prévu pour le 2 décembre 2025 à 15h (heure de Paris) – et il serait extrêmement surprenant que l’annonce ne concerne pas le Sony A7 V.

A post shared by Sony | Alpha (@sonyalpha) A photo posted by on

À quoi peut-on s’attendre ?

Des rumeurs entourant le Sony A7 V et ses spécifications potentielles ont déjà été relayées, et la confirmation officielle est désormais attendue avec impatience lors de l’événement de la semaine prochaine – tout comme les informations sur le prix et la date de sortie. Il se pourrait même que les amateurs puissent le précommander dès le 2 décembre.

Selon les spéculations actuelles, l’A7 V serait équipé d’un capteur plein format de 33 MP, soit la même résolution que l’A7 IV. Il ne s’agirait toutefois probablement pas du même capteur : des ajustements seraient prévus pour améliorer les performances, notamment une vitesse de lecture plus rapide ou une stabilisation d’image optimisée.

Nous avons attribué 4,5 étoiles à l'A7 IV dans notre évaluation, mais quatre ans plus tard, il semble un peu dépassé, en particulier pour la photographie et la vidéo sportives. (Image credit: Future)

L’A7 V serait également doté d’une puce dédiée à l’intelligence artificielle, permettant une détection et un suivi des sujets plus avancés pour l’autofocus, ainsi qu’un processeur d’image plus puissant pour des rafales plus rapides et des prises de vue prolongées. Côté vidéo, une amélioration est également envisagée, avec une qualité 4K pouvant aller jusqu’à 120 images par seconde.

Plus que quelques jours à patienter avant de découvrir la vérité. Tous les détails officiels sur le prochain boîtier de Sony seront à retrouver ici dès la semaine prochaine.