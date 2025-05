Le Fujifilm X Half : un petit bijou rétro qui cache de grandes surprises pour les amateurs de photo

Appareil compact rétro avec capteur vertical unique et écran LCD

Revisite l’expérience des appareils argentiques demi-format

Disponible dans le monde entier à partir du 12 juin en trois coloris, au prix de 799 €

Fujifilm se surpasse avec le nouvel X half – un appareil photo compact rétro qui embarque certaines des idées les plus audacieuses et les plus ludiques de la marque, toutes inspirées de la photographie argentique.

Le nom de l’appareil donne un indice sur son inspiration : il s’agit d’une relecture numérique des appareils demi-format, comme le Pentax 17.

Pour s’adapter au format demi-image, le X half capture des photos JPEG de 18 Mpx en format vertical 3:4, à l’aide d’un capteur vertical d’un pouce, et d’un écran LCD également vertical pour la composition.

À côté de cet écran principal se trouve un second écran qui rappelle la fenêtre des cartouches de film sur de nombreux appareils argentiques. Petite originalité bienvenue : il est tactile, et permet de faire défiler vers le haut ou le bas pour sélectionner l’une des simulations de film de Fujifilm. Il serait étonnant que cette fonction pleine de charme ne soit pas reprise dans les futurs modèles de la marque.

Les effets colorimétriques des simulations de film sont bien connus – inspirés des pellicules Fujifilm, ils ont largement contribué à la popularité des appareils de la marque, notamment le X100VI, ces dix dernières années. Le X half propose une sélection épurée de 13 simulations emblématiques, dont Provia et Astia.

Et ce n’est pas tout : Fujifilm a visiblement décidé de se faire plaisir, en ajoutant d’autres fonctionnalités qui parleront directement aux passionnés de photo argentique.

(Image credit: Tim Coleman)

Un cran plus loin dans la simulation argentique

En plus du duo d’écrans et de la prise de vue verticale, un mode Appareil Argentique est intégré. Il fige la simulation de film choisie et des réglages comme la sensibilité ISO, tout en désactivant l’aperçu à l’écran. La composition se fait alors uniquement via le viseur optique, comme sur un véritable appareil argentique.

Une fois le "film" terminé – après 36, 54 ou 72 clichés – le mode se désactive, l’écran s’active à nouveau, et il est possible de modifier les réglages.

Ce mode Appareil Argentique propose une expérience réellement ludique, et s’impose comme l’une des plus proches de la photographie sur pellicule vécue à travers un appareil numérique – tout en restant totalement facultatif.

Le levier d'enroulement du film est rentré dans l'appareil lorsqu'il est éteint. En position de marche, le levier dépasse pour être facilement accessible. (Image credit: Tim Coleman)

Autre clin d’œil : un levier façon rembobinage de film permet ici, en l’actionnant, de créer des diptyques – deux photos verticales côte à côte. Chacune est prise indépendamment avec le capteur vertical d’un pouce, puis assemblée et affichée à la manière des demi-formats sur pellicule 35 mm.

L’option diptyque peut être activée ou non selon les envies. Elle constitue un bel exercice de créativité, en obligeant à réfléchir à la complémentarité entre deux images.

Des effets visuels inédits font également leur apparition, presque tous inspirés du monde de l’argentique : fuite de lumière, film périmé, effet de halo (halation).

La vidéo Full HD est également au programme, et l’effet diptyque peut être appliqué aussi bien aux photos qu’aux vidéos – un vrai plus.

Le tout est logé dans un boîtier compact de la taille de la paume, au design soigné, avec un objectif fixe de 32 mm f/2.8 à ouverture mécanique. L’appareil utilise la même batterie que celle du X100VI, offrant une autonomie de 880 clichés, pour un poids de seulement 240 g.

Fujifilm X half en anthracite (à gauche), argent (au milieu) et noir (à droite). (Image credit: Tim Coleman)

Fujifilm a développé une application dédiée au X half, permettant de créer des diptyques, de consulter ou transférer ses images. L’appareil peut aussi se connecter sans fil à une imprimante Instax de la marque, pour des tirages instantanés.

L’application n’était pas encore disponible lors du test, mais pourra être téléchargée début juin. De son côté, le Fujifilm X half sera disponible dans le monde entier à partir du 12 juin, décliné en argenté, charbon ou noir, au prix de 799 €.

Avec 15 années d’essais d’appareils numériques derrière lui, ce X half se distingue comme l’un des modèles les plus réjouissants à ce jour – un compact qui ne ressemble à aucun autre. Il offre une configuration proche de celle d’un appareil argentique, tout en arborant le look rétro désormais emblématique de Fujifilm.

Quelles sont les impressions sur ce Fujifilm X half ? L’espace commentaire est ouvert.