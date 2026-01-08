Le zoom qui va faire du bruit : Nikon frappe fort avec un 24-105 mm à 550 €
Léger, pas cher, et prêt à tout.
- Nikon dévoile le zoom Nikkor Z 24-105 mm f/4-7.1 pour appareils photo plein format
- Il coûte 599 € et est disponible dans un kit Nikon Z5 II ou Z6 III
- Il ne pèse que 350 g et peut prendre des photos macro à demi-format (0,5x)
Nikon enrichit sa gamme d’objectifs pour appareils hybrides plein format avec le nouveau Nikkor Z 24-105mm f/4-7.1, un zoom de voyage polyvalent et compact, parfaitement adapté aux modèles de milieu de gamme comme le Nikon Z5 II, plusieurs fois récompensé.
Ce 24-105mm peut d’ailleurs être acquis en kit avec les Nikon Z6 III ou Z5 II, ou séparément pour seulement 599 €. Avec ses 350 g (environ le poids d’une canette), il forme un duo équilibré avec le Z5 II, l’ensemble dépassant à peine les 1 000 g sur la balance.
Les photographes les plus exigeants opteront sans doute pour l’indémodable Nikkor Z 24-120mm f/4 S, mieux taillé pour les voyages grâce à son ouverture constante f/4. Mais ce modèle plus ancien pèse et coûte environ 40 % de plus, ce qui place le 24-105mm comme une alternative plus accessible.
Ce 24-105mm f/4-7.1 se positionne ainsi comme un zoom de voyage réellement léger et polyvalent, idéal pour celles et ceux qui n’exigent pas une grande ouverture à toutes les focales. Il permet en outre une mise au point rapprochée dès 0,20 m (ou 0,28 m à 105 mm), ce qui autorise des prises de vue macro au rapport 0,5x.
Ses caractéristiques techniques n’en font peut-être pas un objectif phare de la gamme Nikon Z, mais il s’intègre parfaitement à l’écosystème plein format de la marque.
Existe-t-il un meilleur kit pour un premier achat en plein format ?
Ce Nikkor Z 24-105mm f/4-7.1 ne se présente pas comme une révolution, mais son format compact et son tarif abordable sont incontestablement remarquables.
Et c’est bien là l’essentiel. Alors que le Nikon Z5 II redéfinit les capacités des appareils plein format d’entrée de gamme (tout en étant actuellement en promotion) et qu’il a été élu meilleur appareil photo 2025, ce zoom polyvalent complète idéalement l’offre pour un premier équipement complet.
Nikon maîtrise depuis longtemps l’art de concevoir des objectifs de kit de qualité, et ce 24-105mm f/4-7.1 devrait être dans la lignée, malgré son ouverture modeste à f/7.1 en bout de zoom.
