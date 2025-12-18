L’objectif Nikon dont tout le monde rêvait enfin disponible… sans se ruiner

Le deuxième objectif professionnel de la série « LAB » de Viltrox arrive pour les appareils Nikon Z

Le 35 mm F1.2 LAB AF était déjà disponible pour les montures Sony E

Son prix est de 1199 €

Ce n’est un secret pour personne : les objectifs Viltrox se sont imposés comme une alternative sérieuse face aux optiques propriétaires onéreuses (et à Sigma), grâce à une série d’objectifs lumineux et abordables, emmenée par sa gamme professionnelle « LAB ». Et pour les utilisateurs Nikon, une excellente nouvelle vient de tomber : le Viltrox 35 mm F1.2 LAB AF est enfin disponible en monture Z.

La version Sony E-mount du Viltrox 35 mm F1.2 LAB a déjà été testée et notée 5 étoiles sur 5 – il s’agit d’un objectif fixe d’une qualité remarquable, proposé à un tarif deux fois inférieur à celui du Sigma 35 mm f/1.2 DG II Art et du Sony FE 35 mm F1.4 GM, plus ancien.

L’écart de prix est encore plus important comparé au modèle Nikon, le Z 35 mm f/1.2 S, qui dépasse largement les moyens de la plupart des utilisateurs avec un tarif près de trois fois supérieur. Désormais, une optique pro de qualité équivalente et dotée d’une grande ouverture devient accessible à une fraction du prix.

Ce n’est plus un rêve, mais enfin une optique pro abordable longtemps attendue

Image 1 of 3 (Image credit: Viltrox) (Image credit: Viltrox) (Image credit: Viltrox)

Un objectif 35 mm à grande ouverture fait partie des incontournables depuis longtemps dans l’univers Nikon Z, notamment pour ceux passés du reflex au mirrorless. L’usage de ce type de focale a marqué plusieurs années de photographie documentaire en Afrique de l’Est, réalisées avec un Sigma Art 35 mm f/1.4 monté sur un reflex Nikon.

Les objectifs pour hybrides comme ceux de la gamme Z restent généralement beaucoup plus chers que leurs équivalents reflex, ce qui rend la proposition de Viltrox particulièrement rafraîchissante. Il devient possible d’acquérir une optique 35 mm encore plus lumineuse (f/1.2), aux performances optiques supérieures, pour un tarif à trois chiffres : 1199 €. Sigma reste une alternative proche, à environ la moitié du prix du modèle Nikon.

Le Viltrox AF 35 mm F1.2 LAB présente une excellente qualité de fabrication avec une protection contre les intempéries, un affichage numérique pratique, une netteté exceptionnelle et de très bonnes performances en basse lumière grâce à son ouverture maximale de f/1.2.

Un autre objectif de la gamme LAB, le Viltrox AF 135 mm F1.8, a déjà été testé. Ses seuls défauts notables sont un poids élevé et un autofocus parfois un peu lent. Il faut s’attendre à un encombrement similaire sur cette optique grand-angle pro, mais l’autofocus semble ici plus réactif.

Il ne reste plus qu’à monter le Viltrox AF 35 mm F1.2 LAB sur un boîtier Nikon et à se lancer dans la prise de vues.