Le WH-1000XM6 n’était visiblement qu’un échauffement, Sony préparerait déjà un casque “Collexion” encore plus ambitieux

Les Sony 1000X « The Collexion » ont de nouveau été évoqués (repérés pour la première fois l’an dernier)

Ils seraient désormais présentés comme une édition anniversaire pour les 10 ans des casques Sony

…et pourraient être proposés à un tarif très élevé

Cela fait bientôt une décennie que Sony s’est lancé sur le marché des casques à réduction de bruit, avec le MDR-1000X en 2016. Les modèles de la marque continuent d’impressionner, le WH-1000XM6 occupant actuellement la première place de notre sélection des meilleurs casques, mais tout indique que d’autres références sont en préparation.

Comme l’a repéré The Walkman Blog, plusieurs sites australiens et néo-zélandais de Sony ont mis en ligne des pages listant un produit baptisé 1000X The Collexion. Ce nom avait déjà circulé auparavant, déposé en juin 2025, sans que sa finalité ne soit clairement établie.

Aucune image n’est visible pour l’instant, ce qui laisse penser que la page n’était pas destinée à être publiée. Quelques slogans apparaissent toutefois, comme « Maîtrisez l’art de l’écoute ».

Étant donné que la page figure dans la section « casques » du site Sony, il semble acquis qu’il s’agisse d’un modèle circum-aural. En cas de doute, un texte alternatif associé à une image est accessible (champ descriptif d’une image publiée) et mentionne explicitement « casque blanc 1000X The Collexion ».

Des casques ultra haut de gamme

Dans certains cercles en ligne, le nom Collexion circule depuis quelque temps déjà (au grand dam des amateurs de sobriété — faut-il encore ajouter un “x” dans le nom des gadgets pour tenter de les rendre plus attrayants ? Est-on revenu dans les années 2000 ? S’agit-il d’un film avec Vin Diesel ?).

Récemment, Deallabs a publié de nombreuses informations concernant ces casques. L’origine de ces données n’est pas précisée, ce qui invite à la prudence.

Selon le site, ces casques seraient lancés le 19 mai, ce qui laisse penser qu’ils pourraient être officialisés prochainement. Ils seraient positionnés comme des modèles ultra haut de gamme, affichés à 629 €, un tarif largement supérieur aux 450 € demandés pour le WH-1000XM6.

Sur la base de ces informations, il pourrait s’agir de casques très haut de gamme, au point de faire paraître le WH-1000XM6 abordable… mais probablement proposés en édition limitée afin de justifier leur prix.

Si la fuite se confirme, l’attente ne devrait pas être longue. De nouvelles informations sur ces casques pourraient être communiquées prochainement — affaire à suivre.