Samsung Buds 4 Pro : une fuite massive révèle tout… sauf le vrai problème

Des rendus des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro font surface

Ils montrent des changements de design ; davantage d’informations sont attendues le 25 février

Aucune indication sur le retour ou non du mécanisme controversé de verrouillage des embouts de Samsung

Il devient de plus en plus probable que les Samsung Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro soient lancés en même temps que les smartphones Galaxy S26 lors de la Galaxy Unpacked 2026, très probablement le 25 février. Des rendus préliminaires de ces nouveaux rivaux des AirPods 4 et AirPods Pro 3 viennent d’ailleurs d’apparaître.

Android Headlines a partagé des rendus des Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro. La source exacte de ces images, ou des informations sur lesquelles elles reposent, n’est pas clairement identifiée, mais elles correspondent à ce qui a déjà été observé précédemment.

Image 1 of 6 Les rendus des Samsung Galaxy Buds 4 Pro, tirés d'Android Headlines (Image credit: Android Headlines) Les rendus des Samsung Galaxy Buds 4 Pro, tirés d'Android Headlines (Image credit: Android Headlines) Les rendus des Samsung Galaxy Buds 4 Pro, tirés d'Android Headlines (Image credit: Android Headlines) Les rendus des Samsung Galaxy Buds 4, tirés d'Android Headlines (Image credit: Android Headlines) Les rendus des Samsung Galaxy Buds 4, tirés d'Android Headlines (Image credit: Android Headlines) Les rendus des Samsung Galaxy Buds 4, tirés d'Android Headlines (Image credit: Android Headlines)

Les images des Samsung Galaxy Buds 4 montrent un design proche de celui des Galaxy Buds 3, sans embouts. Les évolutions par rapport au modèle précédent incluent des tiges plates et un boîtier de recharge à clapet. Ces changements se retrouvent également sur les Galaxy Buds 4 Pro, qui, eux, conservent des embouts. Les modèles apparaissent en noir et en blanc respectivement, mais ces coloris ne représenteraient que deux options parmi plusieurs autres.

Ces rendus correspondent à un aperçu antérieur des écouteurs, issu de l’application Samsung Tips, en particulier en ce qui concerne le boîtier de recharge. Il semble que le boîtier redessiné et les tiges à dos plat constituent les deux principales évolutions de design des nouveaux écouteurs.

Aucune information sur la question des embouts

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ont été testés très tôt, ce qui a permis de constater les problèmes ayant entraîné leur retard. Samsung avait alors opté pour un système propriétaire de verrouillage des embouts, censé faciliter leur retrait et leur remplacement…

(Image credit: Future)

…mais, dans les faits, ce système s’est révélé bien plus contraignant. Comme le montre l’image ci-dessus, un morceau de l’embout a été arraché avec un ongle lors d’une tentative de retrait, fragilisant l’accessoire pour la suite. L’espoir demeure que Samsung ait revu ce système pour les Buds 4 Pro.

Depuis la rédaction de ce test, un autre problème est apparu, sans qu’aucun indice ne laisse penser qu’il sera corrigé. Les écouteurs et les embouts utilisent en effet un système d’accroche de type vissé, qui les maintient fermement en place, à l’origine du problème précédent. Ce mécanisme est également incompatible avec tout autre embout que ceux de Samsung.

Posséder une large collection d’embouts issus d’anciens écouteurs, ou souhaiter en acquérir de nouveaux dans un autre matériau ou design pour correspondre à ses préférences, devient alors impossible. Des témoignages sur Reddit évoquent des adaptations artisanales d’embouts tiers pour les rendre compatibles avec les modèles Samsung, mais cela reste réservé aux utilisateurs très bricoleurs.

Cette situation peut être perçue comme peu favorable aux consommateurs : les embouts déjà possédés deviennent de facto des déchets électroniques. S’il est possible d’acheter des remplacements auprès d’autres vendeurs en ligne, cela signifie que les embouts existants ne sont plus compatibles et qu’il faut se tourner vers des alternatives bon marché, notamment sur Amazon, en cas de perte. Le site officiel de Samsung ne propose d’ailleurs pas d’embouts de remplacement : la page dédiée aux accessoires Galaxy Buds met plutôt en avant des coques à l’effigie des Minions et des mousquetons.

Samsung n’est pas la seule entreprise à utiliser un tel système, Apple ayant également recours à un design propriétaire similaire pour ses AirPods Pro. Toutefois, lorsque le seul point de comparaison est l’inventeur du port Lightning et des écouteurs verrouillés par le système d’exploitation, cela n’envoie pas un signal très positif en matière d’ouverture et de respect du consommateur. L’espoir demeure que les Samsung Galaxy Buds 4 Pro adoptent des embouts standards, comme la quasi-totalité des autres fabricants.