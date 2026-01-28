Galaxy S26 : révolution oubliée ou génie discret ?

Si l’on en croit les rumeurs, le tout premier événement Galaxy Unpacked de l’année devrait avoir lieu le 25 février.

C’est à cette occasion qu’un grand nombre d’observateurs miseraient sur la présentation officielle de la très attendue gamme Samsung Galaxy S26, avec peut-être au passage une mention du Samsung Galaxy Z TriFold, dont la sortie est prévue aux États-Unis le 30 janvier, au prix de 2 899 dollars (à confirmer en France).

En dehors de ce modèle pliant, cet Unpacked pourrait toutefois rester relativement modeste pour la série Galaxy S, les fuites évoquant des évolutions qui ne bouleverseraient pas les standards des smartphones haut de gamme. Il serait plutôt question d’améliorations côté logiciel et intelligence artificielle, de quoi permettre à Samsung de conserver une place de choix dans les classements des meilleurs téléphones.

Dans ce contexte, une simple question mérite d’être posée : cette série Samsung Galaxy S26 suscite-t-elle de l’enthousiasme, ou semble-t-elle trop timide pour vraiment marquer l’univers Android ?

Globalement, les rumeurs autour du Galaxy S26 ne semblent pas avoir particulièrement emballé les observateurs.

Samsung continue à proposer d’excellents téléphones, et ses nouveaux flagships seront sans doute meilleurs que jamais, mais cette gamme S, autrefois synonyme d’innovation, semble désormais plus sage. Des modèles fiables, destinés à celles et ceux qui changent d’appareil tous les deux ou trois ans.

(Image credit: @OnLeaks / Android Headlines)

Reste que certains espèrent voir arriver des fonctions logicielles originales et des capacités Galaxy AI suffisamment ludiques ou pratiques pour gagner du temps sur les tâches rébarbatives.

Et puis, qui sait, Samsung pourrait encore surprendre d’ici quelques semaines. Comme toujours, seul le temps le dira.