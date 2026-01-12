Voici la date à laquelle vous pourrez acheter le Samsung Galaxy S26 – et elle est plus tard que prévu

La série Galaxy S25 – de gauche à droite, Ultra, Plus et standard

Le Samsung Galaxy S26 pourrait être mis en vente le mardi 11 mars

Cela ferait suite à une présentation prévue le mardi 25 février

Trois modèles seraient attendus

Samsung n’est jamais parvenu à instaurer une régularité comparable à celle d’Apple pour la sortie de ses Galaxy haut de gamme, et l’année 2026 semble confirmer un nouveau changement de calendrier.

D’après Dealabs (via Wccftech), la série Samsung Galaxy S26 serait commercialisée à partir du mercredi 11 mars. Ce lancement interviendrait après un événement prévu le mercredi 25 février.

Pour mémoire, les Galaxy S25 avaient été dévoilés le mercredi 22 janvier 2025, avant une mise en vente le lundi 3 février, soit presque deux semaines plus tard.

Il n’est pas rare que la date d’annonce diffère de celle de la commercialisation, mais tout laisse à penser que les modèles haut de gamme de 2026 arriveront nettement plus tard que ceux de 2025 – une rumeur déjà évoquée ces derniers mois.

Trois modèles à venir

Il se peut que nous n'ayons pas de successeur au Galaxy S25 Edge. (Image credit: Philip Berne / Future)

On ignore encore les raisons exactes de ce décalage, mais certains évoquent l’incertitude autour du successeur du Samsung Galaxy S25 Edge.

Selon des sources bien informées, les ventes du Galaxy S25 Edge n’auraient pas été à la hauteur (à l’image de l’iPhone Air ultrafin), poussant Samsung à abandonner ce modèle pour relancer la version Plus, qui aurait pourtant été envisagée pour une suppression selon plusieurs rumeurs.

À ce stade, le lancement en février du Galaxy S26, du Galaxy S26 Plus et du Galaxy S26 Ultra semble probable. Un successeur du Galaxy S25 FE, plus abordable, pourrait également voir le jour plus tard dans l’année.

Pour un aperçu détaillé de ce qui pourrait attendre les utilisateurs, il est recommandé de consulter le guide des prévisions actuelles partagées par les informateurs, ainsi que leur degré de fiabilité.