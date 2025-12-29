Les Galaxy Buds 4 Pro sortent de l’ombre : fuite géante avant leur présentation

Les Samsung Galaxy Buds 4 Pro devraient bientôt faire leur apparition

Ces écouteurs ont reçu l’aval de la FCC

Ils pourraient être lancés en même temps que les Galaxy S26

Ces derniers mois, les Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro ont fait l’objet de nombreuses fuites. Désormais, tout indique que leur lancement est imminent, à en croire les dernières informations publiées en ligne.

D’après les observations de SamMobile, les Galaxy Buds 4 Pro ont été approuvés par la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis, une étape réglementaire incontournable pour toute commercialisation sur le territoire américain.

Aucune mention n’est faite ici des Galaxy Buds 4 classiques, mais il est quasiment certain que les deux modèles seront lancés simultanément. Une fois cette certification FCC obtenue, la sortie officielle ne tarde généralement pas.

Le dossier d’homologation ne révèle pas grand-chose sur les écouteurs, mais des fuites antérieures laissent entendre un design plus plat et plus compact que précédemment. Il semble aussi que des gestes de tête pour répondre aux appels soient au programme, comme c’est déjà le cas sur les Apple AirPods.

Désormais en retard

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ont apporté un nouveau look avec eux. (Image credit: Future)

Une fuite plus ancienne évoquait déjà certains composants destinés aux Galaxy Buds 4 Pro, sans pour autant apporter de détails précis sur les nouveautés audio ou les fonctionnalités attendues.

Étant donné que les Galaxy Buds 3 Pro et Galaxy Buds 3 ont été lancés en juillet 2024 – en même temps que les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 – on peut désormais considérer que cette quatrième génération commence à se faire attendre.

Le lancement devrait coïncider avec celui de la série Samsung Galaxy S26, dont la sortie est pressentie pour février. Il ne serait pas surprenant de voir des offres de précommande combinant les smartphones et les écouteurs.

Des références à ces nouveaux modèles ont déjà été repérées dans la version bêta d’One UI 8.5, la surcouche logicielle de Samsung. Leur arrivée semble donc imminente, avec l’espoir qu’ils puissent figurer parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché.