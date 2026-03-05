Nous avons testé les FreeBuds Pro 5 pendant plusieurs jours, et ils changent la donne

Les FreeBuds Pro 5 sont arrivés, présentés comme dotés de la « meilleure réduction de bruit active jamais conçue » par Huawei

10 % plus petits ; 6 % plus légers ; tout nouveau système acoustique à double transducteur

…et après quatre jours passés en leur compagnie, l’appréciation est très positive pour 200 €

Après une pause de 16 mois — Huawei avait dévoilé les FreeBuds Pro 4 en novembre 2024 — la marque revient avec les Huawei FreeBuds Pro 5.

Première impression ? L’enthousiasme est réel. Vraiment.

Il est encore trop tôt pour livrer un verdict définitif, mais ce premier ressenti devrait rassurer l’entreprise, dont la gamme estampillée « Pro » remonte à septembre 2020 avec les tout premiers Huawei FreeBuds Pro (suivis des FreeBuds Pro 2 à l’été 2022 puis des FreeBuds Pro 3 fin 2024) sans avoir, jusqu’ici, dépassé la note de quatre étoiles.

Tout porte à croire que cela pourrait changer.

(Image credit: Future)

Huawei FreeBuds Pro 5 : Ce qu'il faut savoir

Quelques informations clés. Une nouvelle « étoile ovale gravée façon diamant » apparaît sur la tige, qui intègre un capteur tactile. Il est également possible de pincer les tiges et de glisser le doigt vers le haut ou vers le bas sur leur tranche interne pour régler le volume. Les gestes de pincement, pression ou pression prolongée peuvent être personnalisés dans la nouvelle application Huawei Audio Connect, jugée fluide et intuitive, avec des menus clairs permettant d’accéder rapidement aux réglages souhaités.

Huawei indique par ailleurs que la nouvelle antenne interne améliore la portée Bluetooth de 38 % et double l’efficacité contre les interférences. Les écouteurs n’ont pas encore été testés dans un environnement particulièrement dense ou complexe, mais au vu des premières impressions, cette affirmation semble crédible.

(Image credit: Future)

Les coloris proposés sont blanc, gris, bleu finition cuir vegan et sable (le modèle testé). Le boîtier fin constitue un véritable atout. Il se referme avec des aimants puissants et intègre à l’avant un anneau lumineux halo capable d’émettre une lumière rouge, verte ou blanche pour indiquer le niveau de batterie, l’état d’appairage et autres informations.

Concernant l’appairage, un petit bouton situé sur le côté droit du boîtier, face à l’anneau lumineux, doit être pressé lors de la première connexion. Une fois cette étape identifiée via le guide de démarrage rapide et l’application, la connexion Bluetooth ainsi que celle avec l’application compagnon ne se sont plus interrompues.

Selon Huawei, les écouteurs sont 10 % plus petits, 6 % plus légers et bénéficient d’un « confort amélioré » grâce à l’analyse de plus de 10 000 profils d’oreilles. La sensation d’encombrement au niveau de l’antitragus semble effectivement réduite et le port reste confortable, même pour des oreilles de petite taille.

Malgré ces dimensions plus compactes et plus légères, la sortie audio serait plus large grâce à un tout nouveau système acoustique à double transducteur. Celui-ci associe un tweeter planaire magnétique de 6 mm repensé et un woofer à circuit affichant 45 % de distorsion en moins, favorisant une circulation d’air indépendante entre les transducteurs dans la coque. Selon Huawei, cela se traduit par un son plus clair et plus précis sur l’ensemble du spectre.

(Image credit: Future)

Avec un smartphone Huawei (ce n’est pas le cas ici), l’accès à un flux audio 24 bits/48 kHz serait possible, ce qui relève clairement de la haute résolution. Même sans appareil Huawei, la marque affirme que la qualité se rapproche du 16 bits/44,1 kHz d’un CD.

La présence d’un « audio spatial illimité avec suivi des mouvements de la tête » est également annoncée, autrement dit un son immersif indépendant de l’appareil source et ne nécessitant pas de smartphone Huawei. Au moment de la rédaction, cette option n’apparaît pas encore dans l’application, mais son déploiement pourrait être imminent.

(Image credit: Future)

Une meilleure réduction du bruit, une autonomie exceptionnelle ? Oui, et oui.

Chaque écouteur intègre trois microphones afin de prendre en charge ce que Huawei présente comme « les premiers écouteurs au monde dotés d’une architecture ANC à double moteur ». Concrètement, le système à double transducteur fonctionne de manière coordonnée mais indépendante en matière de réduction de bruit : le haut-parleur dédié aux basses fréquences traite les grondements continus tandis que celui dédié aux hautes fréquences cible les sons soudains et aigus.

Un nouveau modèle MIMO AI Sensing pilote l’ensemble et traite les données sonores jusqu’à 400 000 fois par seconde. Huawei avance un chiffre ambitieux : une amélioration de la réduction de bruit pouvant atteindre 220 % par rapport à la génération précédente.

Plus précisément, les gains varient selon l’environnement. L’amélioration pourrait atteindre 204 % en salle de sport et 220 % dans une cabine d’avion. La réduction de bruit couvrirait également des fréquences plus élevées qu’auparavant, jusqu’à 6 kHz contre 4 kHz sur l’ancien modèle.

Aucun vol n’a encore été effectué avec ces écouteurs, mais sur une courte période d’utilisation, l’ANC s’est révélée très performante. Une fois activée, le bourdonnement constant du domicile (voisins, circulation, informations en continu) disparaît presque totalement. Le niveau égale-t-il celui des AirPods Pro 3 ? Il faudra davantage de recul pour l’affirmer, mais les performances sont déjà solides.

Avant d’aborder l’autonomie, un dernier point sur l’ANC. L’application propose les modes « Réduction de bruit », « Transparence » et « Désactivé ». En activant la réduction de bruit, plusieurs profils sont disponibles : « Double moteur » (la solution décrite plus haut), « Cozy » (pour les environnements peu bruyants), « Général » (usage quotidien) et « Ultra » (environnements très bruyants). Dans le mode Transparence, les options « Standard », « Voix » et « Adaptatif » sont proposées. Aucun de ces réglages ne rend la musique métallique ni n’injecte excessivement les sons ambiants, tout en permettant de rester attentif à l’environnement.

Concernant l’autonomie, les chiffres annoncés sont de neuf heures sans ANC ou 38 heures avec le boîtier. À titre de comparaison, les AirPods Pro 3 offrent huit heures avec ANC activée ou 6,5 heures avec certaines fonctions supplémentaires comme le capteur de fréquence cardiaque, mais seulement 24 heures au total avec le boîtier.

Ces données devront être vérifiées, mais une autonomie généreuse reste un atout appréciable pour les longs trajets en train, notamment lorsque la recharge des appareils n’est pas toujours optimale.

(Image credit: Future)

Autres avantages

Parmi les autres fonctionnalités figurent la connexion multipoint à deux appareils, huit préréglages d’égalisation mettant en avant certaines fréquences comme « Voix » ou adaptés à des usages spécifiques tels que le « Mode film » (développés par des experts du Conservatoire central de musique de Pékin), ainsi qu’un égaliseur 10 bandes permettant de créer son propre profil.

La détection de conversation est également présente (bien que dissimulée dans l’onglet « audio adaptatif », à côté du volume adaptatif), à l’image du Speak to Chat de Sony. Même si la baisse automatique du volume ne s’est pas révélée aussi marquée que sur les Sony WF-1000XM6, la fonction reste appréciable.

Il est aussi possible de répondre ou de refuser un appel en hochant ou secouant la tête, de profiter de la détection de port pour mettre la lecture en pause lorsqu’un écouteur est retiré puis la reprendre en le remettant, d’effectuer un test d’ajustement des embouts et d’optimiser l’accord sonore en cas d’utilisation d’embouts en mousse à mémoire de forme (bien que seuls des embouts en silicone soient fournis, au nombre de quatre, la taille moyenne préinstallée convenant parfaitement ici).

Une fonction « Localiser » permet de faire émettre un son à l’écouteur égaré sous un canapé, un mode faible latence est proposé pour le jeu, l’ANC peut être activée sur un seul écouteur, et il est possible d’activer ou désactiver les sons du boîtier.

Cela peut sembler anecdotique, mais les sons du boîtier sont particulièrement réussis. Une fois activés, plusieurs tonalités sont proposées comme « Fountain », « Pixies » ou « Dewdrop », avec une préférence pour « Whistle ». À désactiver si l’on souhaite écouter discrètement de la musique en cours, mais ces sons apportent une touche agréable à chaque ouverture du boîtier.

(Image credit: Future)

Et le son ?

Aucun test auditif n’est proposé pour créer un profil sonore personnalisé ou améliorer l’audition, mais le rendu se montre énergique et affirmé, tout en restant clair, neutre et capable de révéler des détails sur l’ensemble du spectre que d’autres écouteurs dans cette gamme de prix peinent à restituer.

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny offre une scène large, mettant en valeur des chœurs féminins à droite rarement aussi bien définis à ce niveau de prix. Les trompettes présentent une texture réaliste et le timing se montre d’une précision remarquable, chaque attaque de note étant traitée avec soin dans un mix dynamique. Même constat sur Glory de Perfume Genius, où les percussions rythmiques soutiennent fidèlement la voix centrale et expressive de Michael Alden Hadreas, tandis que des notes aiguës de glockenspiel surgissent avec clarté dans les aigus.

À 200 €, le rapport qualité sonore/prix apparaît convaincant.

Un test complet suivra prochainement.