JBL modernise ses écouteurs à écran tactile, et la série Live 4 promet bien plus qu’une simple mise à jour

JBL a lancé sa nouvelle série d’écouteurs Live 4, avec trois nouveaux modèles disponibles depuis le 12 mai 2026.

Les nouveaux modèles comprennent les JBL Live Buds 4, des écouteurs intra-auriculaires compacts, les JBL Live Beam 4, des intra-auriculaires à tige, et les JBL Live Flex 4, des écouteurs semi-ouverts à tige. Chacun arrive environ deux ans après son prédécesseur de la série Live 3.

Les écouteurs Live de JBL sont surtout connus pour une chose : leur boîtier de charge équipé d’un écran tactile. Sur les modèles précédents, celui-ci permettait d’ajuster rapidement la réduction de bruit active, l’égaliseur, le volume et bien plus encore. JBL a revu le logiciel de son Smart Charging Case et a doté les modèles Live 4 de davantage de fonctions, de commandes et d’options de personnalisation que jamais.

Mais cela suffira-t-il à aider JBL à rivaliser avec certains des meilleurs écouteurs de poids lourds comme Apple et Sony ? La nouvelle série Live 4 a déjà pu être prise en main, et certaines nouveautés pourraient vraiment séduire. Voici ce que l’on peut attendre des nouveaux écouteurs de JBL.

Capitaliser sur le succès

Image 1 of 3 JBL Live Buds 4 (Image credit: Future) JBL Live Beam 4 (Image credit: Future) JBL Live Flex 4 (Image credit: Future)

Lorsque les JBL Live Beam 3 ont été testés en 2024, ils ont laissé une très forte impression. Grâce à leur qualité sonore convaincante, leur excellente autonomie et leur boîtier ludique rempli de fonctionnalités, ce modèle avait obtenu une très bonne note de 4,5 étoiles.

Et leur successeur, les Live Beam 4, avec les nouvelles versions Buds et Flex, semble vraiment reprendre beaucoup de ce qui avait déjà plu.

Commençons par revenir au boîtier tactile. Même si la série Live 4 n’a pas encore été testée en profondeur, le Smart Charging Case se distingue déjà par une toute nouvelle interface utilisateur, accompagnée d’un écran plus grand sur les derniers écouteurs de JBL.

Bien sûr, certains diront que cet écran tient un peu du gadget. Mais il donne accès immédiatement aux outils de personnalisation, là où il faut normalement sortir son téléphone et fouiller dans l’application JBL Headphones. Avec le nombre d’applications audio qui s’accumulent sur un smartphone, l’intérêt se comprend très bien.

JBL a aussi mis à jour le son de sa série Live. Les nouveaux écouteurs embarquent de « nouveaux haut-parleurs haute fidélité » que le spécialiste audio présente comme « soigneusement réglés pour offrir des basses plus profondes et un son plus clair ». Même si JBL utilise de nouveaux haut-parleurs, ils restent dynamiques et mesurent toujours 10 mm sur les Buds et les Beam, contre 12 mm sur les Flex.

La qualité des appels constitue un autre point amélioré. Les modèles de la série Live 4 utilisent six microphones avec la nouvelle technologie « Perfect Call 2.0 », qui associe une conception résistante au vent à un algorithme d’IA pour offrir une voix plus claire. Certains microphones servent aussi à la réduction de bruit, elle aussi améliorée selon JBL.

L’autonomie, en revanche, reste globalement similaire. Avec le boîtier de charge, JBL annonce jusqu’à 32 heures pour les Buds 4 avec la réduction de bruit active, et 40 heures sans. Les Beam 4 atteindraient 40 heures avec la réduction de bruit et 48 heures sans. Les Flex 4 offriraient 35 heures avec la réduction de bruit activée et 50 heures sans. C’est proche de la génération précédente, mais cela reste très solide dans l’ensemble, surtout face à des concurrents comme les AirPods Pro 3 d’Apple, limités à 24 heures avec le boîtier de charge.

La série Live 4 est disponible dans plusieurs coloris, dont noir, bleu, argent, champagne, vert, violet et orange. Les écouteurs sont proposés à 199 €. Chaque nouveau modèle sera testé dans les prochaines semaines afin de voir s’il vaut vraiment son prix. Un avis complet arrivera donc prochainement.