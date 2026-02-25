Galaxy Buds 4 : Samsung copie-t-il enfin les AirPods ? Les images qui relancent le débat

D’autres images des Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro ont fuité avant l’événement Unpacked

Les clichés dévoilent le nouveau design des écouteurs et de leur boîtier de charge

…et il est difficile d’ignorer la ressemblance frappante avec les AirPods d’Apple

L’événement Galaxy Unpacked 2026 de Samsung approche à grands pas et, même si la marque n’a pas officiellement confirmé l’arrivée des Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro le 25 février, cette annonce semble très probable.

Le géant technologique a récemment publié un teaser sur le site d’Amazon Inde présentant les détails de l’événement Galaxy Unpacked, accompagné d’une image esquissée de la future gamme Galaxy Buds. De quoi laisser entendre que ces modèles seraient dévoilés aux côtés des Samsung Galaxy S26 et du Galaxy Z Trifold. À l’approche de l’événement, plusieurs fuites ont évoqué des évolutions de design et de nouvelles fonctionnalités, mais comme toujours avec les rumeurs, rien n’est totalement confirmé.

À partir du schéma partagé sur Amazon Inde, il est possible de supposer que Samsung abandonnerait le design à tige prismatique des Galaxy Buds 3. La marque ne révèle cependant jamais ses nouveautés avant l’heure. Néanmoins, des images récemment divulguées de modèles factices semblent déjà l’avoir fait à sa place, et les comparaisons avec les AirPods se multiplient.

(Image credit: Amazon India / Samsung)

Les images des modèles factices des Galaxy Buds 4 proviennent du compte X TechTalkTV, qui a publié quatre clichés montrant la version finale des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro. Selon cette source, ces unités non fonctionnelles sont envoyées par Samsung aux distributeurs à des fins d’exposition.

Découvrir les Galaxy Buds 4 dans leur version complète, et non plus sous forme de simple schéma, donne une impression plus concrète. Il est également rassurant de constater que la plupart des attentes semblent confirmées.

Exclusive: First real-life look at the Galaxy Buds 4 and Galaxy Buds 4 Pro. These are non-functional dummy units that Samsung sends to retail stores for display. pic.twitter.com/Wz74oJqaGBFebruary 19, 2026

Faut-il les comparer à une paire d’AirPods ?

L’une des fuites les plus récentes évoquait un nouveau boîtier de charge plus horizontal, doté d’un couvercle transparent. À en juger par les images partagées par TechTalkTV, cette information paraît confirmée. En revanche, les clichés ne permettent pas de savoir si le boîtier intégrera une grille de haut-parleur, comme sur les AirPods 4, capable d’émettre un son pour aider à localiser des écouteurs égarés. Il faudra probablement attendre le 25 février pour en avoir la certitude.

Certains regretteront peut-être l’abandon des éclairages « blade lights » des Galaxy Buds 3, qui constituaient un élément de design utile en termes de visibilité. Cela dit, l’adoption d’une nouvelle tige plate était attendue. Ce choix pourrait même s’avérer pertinent, compte tenu des difficultés rencontrées par certains utilisateurs avec les commandes tactiles des Galaxy Buds 3 au design anguleux. C’est précisément sur ce point que les comparaisons avec les AirPods se multiplient.

Entre les Buds 4 sans embouts, les Buds 4 Pro avec embouts en silicone et cette nouvelle tige plate, il devient difficile d’ignorer les similitudes visuelles évidentes entre la nouvelle génération de Galaxy Buds et le design iconique des AirPods d’Apple, connu depuis maintenant dix ans.

Samsung sait toutefois parfaitement ce qu’il fait. Sinon, pourquoi ajouter une bande métallique argentée sur la tige ? Il peut s’agir d’un simple choix esthétique. Mais cela pourrait aussi constituer une manière habile de limiter les comparaisons directes avec Apple.