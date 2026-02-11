Samsung vient de fixer la date de son premier Galaxy Unpacked de 2026 : Galaxy S26 en approche

Samsung a fixé son prochain événement Galaxy Unpacked au 25 février 2026

La gamme Galaxy S26 devrait être dévoilée lors de l’événement

Galaxy AI sera une nouvelle fois au cœur des annonces

Après des mois de rumeurs et de spéculations, Samsung a enfin officialisé la date de son premier Galaxy Unpacked de 2026, et tous les signaux convergent vers la présentation de la gamme Galaxy S26.

Il s’agira du premier Galaxy Unpacked de l’année 2026. L’événement se tiendra le 25 février à 19 h (heure de Paris), avec une diffusion en direct depuis San Francisco, en Californie. Samsung annonce que l’événement marquera l’arrivée de « ses dernières innovations Galaxy », ce qui renvoie presque certainement à la gamme Galaxy S26.

Samsung devrait mettre en avant le très haut de gamme Galaxy S26 Ultra, aux côtés du Galaxy S26 Plus et du Galaxy S26 standard. Traditionnellement, l’Unpacked du début d’année est consacré au smartphone Galaxy S non pliable le plus emblématique de la marque, même si Samsung a parfois réservé une surprise, comme la première présentation officielle du Galaxy Ring en 2024.

Pour celles et ceux qui espèrent découvrir le prochain Galaxy Z Fold, Z Flip ou surtout un nouveau Z TriFold, il ne faut pas trop compter dessus. Les nouveaux modèles pliables ne devraient pas arriver avant l’été 2026, d’autant que Samsung a commencé à expédier le Z TriFold seulement le mois dernier, en janvier.

Mieux vaut s’y prendre en avance

Même dans ce contexte, pour celles et ceux qui recherchent un nouveau smartphone au format classique, la gamme Galaxy S26 s’annonce comme un trio solide, même si les évolutions devraient rester progressives. Comme les années précédentes, Samsung permet déjà aux utilisateurs de pré-réserver les produits qui seront annoncés le 25 février, et cette démarche est entièrement gratuite.

Il est possible de pré-réserver le « prochain Galaxy » sur le site de Samsung afin de participer à un tirage au sort permettant de remporter une carte cadeau Samsung de 1500 €, tout en bénéficiant d’un crédit exclusif de 30 € valable sur les appareils qui seront dévoilés.

La pré-réservation ne coûte rien et ne nécessite aucune carte bancaire. Il est donc vivement recommandé d’en profiter, même en cas d’intérêt modéré pour le Galaxy S26. Samsung a également indiqué que des offres de pré-réservation similaires seraient proposées par Best Buy et AT&T, sans que les détails aient encore été communiqués.

En parallèle de l’invitation, Samsung a publié une courte vidéo teaser pour Galaxy Unpacked, et la marque semble miser sur la chance. L’image d’invitation montre le logo Galaxy AI émerger d’un cube transparent qui paraît s’être ouvert brusquement, projetant des reflets prismatiques bleus, roses et violets, pouvant suggérer de nouvelles déclinaisons de couleurs pour la gamme S26.

En dehors de la mention « Galaxy Unpacked », de la date, de l’heure et de l’URL du livestream, l’image ne révèle que peu d’éléments. La vidéo teaser apporte davantage de mise en scène, montrant le cube lumineux Galaxy AI rouler à l’écran avant de s’ouvrir, laissant apparaître au centre les quatre étoiles du logo Galaxy AI, confirmant que Galaxy AI jouera un rôle majeur dans les prochains smartphones haut de gamme de Samsung.

Côté matériel, la gamme Galaxy S26 devrait bénéficier d’un nouveau gain de performances grâce à un processeur inédit, probablement une version Snapdragon for Galaxy signée Qualcomm, tout en restant proche du langage de design des actuels Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Une fonctionnalité évoquée se distingue toutefois, à savoir un nouveau mode de confidentialité pour le Galaxy S26 Ultra, qui permettrait d’activer ou de désactiver instantanément la protection de l’affichage. Un détail discret, mais potentiellement très utile lors de la consultation d’informations sensibles dans des lieux publics.

Quoi qu’il en soit, il ne reste que quelques semaines avant le Galaxy Unpacked du 25 février 2026. TechRadar sera présent sur place afin d’analyser en détail toutes les annonces au moment de leur dévoilement. Les lecteurs peuvent indiquer dans les commentaires s’ils envisagent d’acheter le Galaxy S26 ou partager leur avis sur l’invitation.