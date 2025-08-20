Galaxy Buds 3 FE : traduction instantanée, design premium et autonomie record

IA avec Gemini, y compris l'activation vocale, plus traduction en temps réel

La meilleure autonomie de batterie de tous les Galaxy Buds

Apparence et commandes des Buds 3 Pro, y compris les gestes de pincement et de balayage

Il ne s’agit ni d’une fuite, ni d’une rumeur, ni d’un énième couac : les Samsung Galaxy Buds 3 FE (ou Buds3 FE, selon la manière dont Samsung préfère les présenter) sont bel et bien arrivés.

Leur parcours n’a pourtant pas été simple : repérés le 12 juin, dévoilés par des fuites le 22 juillet, puis lancés par erreur par la branche panaméenne de Samsung le 7 août, ils sont désormais officiellement annoncés par la marque.

Alors, quelles nouveautés ? La première chose à noter, c’est précisément ce qui ne change pas : une ressemblance marquée avec les Buds 3 Pro, le modèle haut de gamme. Et ce n’est pas qu’une question de design : les Buds 3 FE héritent aussi de leurs fonctions de contrôle, avec notamment les gestes de pincement et de balayage (oui, il est possible de balayer la tige pour régler le volume).

Les Buds 3 FE affichent également une certification IP54, garantissant une résistance à la poussière, à la transpiration et aux éclaboussures, un niveau particulièrement élevé pour ce type d’écouteurs.

Autre point notable : l’autonomie la plus longue jamais annoncée pour des Galaxy Buds, avec jusqu’à 8,5 heures d’écoute continue (ou 6 heures avec la réduction de bruit active activée), et jusqu’à 30 heures en comptant les recharges via l’étui (24 heures avec ANC).

Concernant justement l’ANC, Samsung promet une réduction de bruit et une qualité d’appel améliorées grâce à un système de six micros, dont un, intégré dans la tige, est désormais placé plus près de la bouche pour capter la voix avec plus de clarté.

Côté audio, les écouteurs conservent un haut-parleur dynamique unique, mais cette fois légèrement plus grand, offrant un rendu sonore plus immersif. Le tout est associé à une puce Bluetooth 5.4, compatible SSC (Samsung Seamless Codec), ainsi que les codecs AAC et SBC.

Des Galaxy plus intelligents grâce à Gemini

(Image credit: Samsung)

Qu’en est-il de l’intelligence artificielle ? Comme leurs homologues Pro, les Galaxy Buds 3 FE intègrent Google Gemini avec activation vocale, ainsi que la traduction en temps réel via l’application Samsung Interpreter, faisant partie de la suite Galaxy AI.

Concrètement, cela signifie qu’il est possible d’utiliser Google Gemini comme assistant conversationnel, mais aussi de profiter du Real-Time Interpreter directement dans les écouteurs, ou encore de Live Translate pour traduire en direct les appels téléphoniques.

Évidemment, l’écosystème Samsung est au rendez-vous : les Buds 3 FE se connectent facilement à un téléviseur, une tablette, un PC ou un smartphone Galaxy, avec la fonction Auto Switch pour passer d’un appareil à l’autre sans effort. Sans surprise, la fonction « Localiser mes écouteurs » est également intégrée, permettant de les faire sonner en cas de perte.

Les Galaxy Buds 3 FE sont proposés en deux coloris – noir et gris – avec une finition mate bicolore.

Leur qualité sonore n’a pas encore été éprouvée en conditions réelles, mais si cette édition « Fan Edition » tient ses promesses, elle pourrait bien s’imposer comme un nouveau concurrent dans les guides d’achat des meilleurs écouteurs.

Les Galaxy Buds 3 FE seront disponibles aux États-Unis à partir du 4 septembre sur Samsung.com et auprès de revendeurs sélectionnés, au prix de 149,99 $. On peut donc estimer un tarif avoisinant les 160 à 170 € en Europe, bien que les prix officiels dans ces régions n’aient pas encore été confirmés.