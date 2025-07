Difficile à croire, mais la barre des 50 % de l’année 2025 vient d’être franchie. Ce jalon un peu vertigineux est l’occasion parfaite de jeter un œil en arrière sur les produits tech testés au cours des six derniers mois, et de poser une question simple : quels sont les meilleurs nouveaux produits découverts jusqu’ici en 2025 ?

Les réponses de spécialistes issus de l’audio, des smartphones, de l’informatique, de la photo, des téléviseurs, du sport connecté, de la maison intelligente, et bien d’autres domaines sont à retrouver ci-dessous. L’IA a-t-elle sonné la fin de l’innovation matérielle ? Tout porte à croire que non. À côté des valeurs sûres (coucou, Nintendo Switch 2), des designs audacieux signés Honor, Motorola ou Sigma s’imposent aussi.

L’innovation a certes un prix, mais on trouve aussi dans cette sélection les meilleurs rapports qualité-prix de l’année, côté chargeurs, lunettes connectées ou montres intelligentes. En somme, un bon baromètre technologique pour faire le point sur ce que 2025 a déjà offert de plus marquant.

Les meilleures technologies de 2025 à ce jour

Quels sont les meilleurs produits testés et évalués en 2025 ? Le choix a été vaste, mais une sélection a été faite dans toutes les catégories.

En raison de la variété des produits testés, l’ordre de cette liste est volontairement arbitraire – mais c’est aussi ce qui en fait le charme. Parmi les six premiers, quatre produits ont d’ailleurs obtenu la note maximale de cinq étoiles sur TechRadar.

L'appareil photo qui fait sensation et qui se démarque en 2025 jusqu'à présent

Le Sigma BF rompt avec tellement de conventions du design photo qu’il aurait dû être un échec total – et pourtant, il s’impose comme l’un des appareils les plus commentés de l’année. Taillé dans un seul bloc de métal, ce boîtier plein format au look minimaliste et au toucher haut de gamme affiche une esthétique audacieuse, à tel point qu’il a été qualifié d’« appareil photo qu’Apple aurait pu concevoir ».

L’expérience de test a oscillé entre agacement et fascination : un boîtier lisse et sans relief difficile à saisir, une interface volontairement épurée, l’absence de viseur ou d’écran orientable, aucun vrai système de connectivité, pas de lecteur de carte, pas de stabilisation intégrée.

Et pourtant, malgré ces défauts, le Sigma BF séduit. Il réinvente le design en profondeur, tout en donnant envie de sortir prendre des photos. Et les clichés capturés sont superbes. (Timothy Coleman, Rédacteur photo)

Lisez notre test complet du Sigma BF

16. Anker Nano Charger 45W

Notre nouveau chargeur de téléphone compact indispensable pour voyager

Pour un nouveau chargeur de smartphone, l’Anker Nano Charger 45W est une valeur sûre. Il fournit largement assez de puissance pour activer la charge rapide des meilleurs iPhone et Samsung, et est livré avec un câble USB-C de 1,80 m.

Ce qui rend ce modèle spécial, c’est sa compacité remarquable, surtout pour une puissance aussi élevée. Grâce à la technologie GaN, Anker propose ici un chargeur ultra-efficace tout en restant suffisamment compact pour se glisser dans n’importe quel sac ou recoin.

Les fiches peuvent se replier, ce qui le rend encore plus facile à transporter. Proposé à 34,99 $ (environ 30 €), c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Mention spéciale aussi au Anker MagGo Wireless Charging Station 3-en-1 Foldable Pad, une station de charge pliable et compacte adoptée depuis son lancement lors de nombreux déplacements. (Harry Padoan, Rédacteur)

La smartwatch Android de 2025 (jusqu'à présent)

OnePlus Watch 3 review: The Android smartwatch of 2025 so far - YouTube Watch On

La OnePlus Watch 3 n’est peut-être qu’une légère évolution de la Watch 2, mais elle offre aujourd’hui la meilleure expérience Wear OS du marché.

Conçue comme une montre élégante avec une touche de suivi sportif, elle remplit largement ses promesses. L’autonomie est l’un de ses atouts majeurs : durant les tests, elle a tenu jusqu’à 4 jours et demi, même avec plusieurs séances de sport basées sur le GPS.

Elle se montre également très performante sur le suivi du sommeil et de la course à pied. Pas vraiment pensée pour les fans d’Apple ou les poignets fins, elle souffre encore de quelques limites sur le suivi de la natation. Mais pour une montre connectée sous Wear OS haut de gamme, c’est clairement le modèle à suivre – et une version plus petite est attendue pour le 8 juillet.

Lisez notre test complet de la OnePlus Watch 3

14. Roborock Saros 10 and 10R

Deux gagnants ex æquo pour les meilleurs aspirateurs robots que nous avons testés

Au sein de la gamme 2025 de robots aspirateurs Roborock, c’est le Saros Z70, avec son grand bras mécanique, qui a attiré l’attention. Pourtant, à l’usage, les modèles plus discrets Saros 10 et 10R se sont révélés bien plus utiles.

Roborock reste l’une des meilleures marques de robots aspirateurs, et ces deux modèles représentent le sommet de sa technologie : navigation précise, aspiration puissante, reconnaissance d’objets avancée et stations de charge qui assurent quasiment tout l’entretien.

Leur avantage principal ? Leur capacité à accéder à des espaces très bas, là où d’autres robots échouent – notamment sous les canapés. D’autres différences existent, mais les deux méritent leur place sur le podium des meilleurs robots aspirateurs de 2025. (Ruth Hamilton, Rédactrice habitat)

Le téléphone le plus élégant que vous puissiez acheter à ce jour.

Si les smartphones actuels paraissent tous identiques, le Motorola Razr Ultra 2025 apporte un vrai vent de fraîcheur. Ce modèle à clapet revisité casse les codes, notamment avec sa finition en bois (photo ci-dessus) et des performances de haut niveau.

Le processeur Snapdragon 8 Elite y est pour beaucoup. Et refermer le téléphone d’un claquement sec reste une manière très satisfaisante de raccrocher.

L’écran principal de 7 pouces est magnifique (le plus grand en dehors des pliables type tablette) et l’écran secondaire affiche un taux de rafraîchissement de 165 Hz, plus rapide que celui de n’importe quel iPhone. Un smartphone premium, sans compromis.

Lisez notre test complet du Motorola Razr 60 Ultra

12. Jura J10

La machine à café la plus savoureuse que nous ayons testée en 2025

La Jura J10 est une machine à café automatique haut de gamme, capable de réussir à chaque fois des cafés chauds ou cold brew parfaitement extraits, ainsi que des latte macchiatos d’exception.

L’espresso est riche et intense, et la buse vapeur automatique permet de jouer sur les textures du lait selon la boisson choisie. Pour les cafés froids, la J10 laisse infuser brièvement le café moulu avant d’y injecter de l’eau froide sous haute pression, recréant le goût doux et rond d’un cold brew infusé toute la nuit.

Elle termine avec une mousse de lait parfaite, qui peut même être parfumée d’un sirop au choix. C’est un investissement conséquent, mais clairement la meilleure machine à café de 2025 à ce jour. (Cat Ellis, Rédactrice habitat)

11. SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3

Votre ticket pour le pur bonheur du jeu analogique

Le nouveau clavier SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3 devait être à la hauteur de son prédécesseur acclamé de 2023. Il l’est. Il offre une construction irréprochable, un châssis solide mais léger, et des touches en PBT double-injection au toucher haut de gamme.

Les interrupteurs analogiques sont d’une précision remarquable. Certes, la gamme Apex Pro reste onéreuse, mais ce modèle Mini, plus abordable, ne sacrifie rien grâce à une disposition bien pensée et des raccourcis nombreux. Pour une expérience de jeu analogique pure, c’est le clavier idéal. (Lewis Maddison, Rédacteur)

10. Xreal One Pro

Les meilleures lunettes AR pour le divertissement

Les lunettes connectées Xreal One Pro surclassent tout ce qui a été testé cette année, et donnent un avant-goût convaincant de ce que pourraient offrir les modèles XR Android en 2026.

Comme d’autres lunettes AR de cette génération, elles peuvent se connecter à un smartphone, un PC ou une console pour projeter un écran virtuel géant jusqu’à 171 pouces, avec des images Full HD en 120 Hz éclatantes, produites par un écran OLED Sony de 700 nits.

Mais ce qui les distingue vraiment, c’est leur nouveau moteur optique : un prisme plus compact, qui renvoie l’image OLED dans le champ de vision avec plus de netteté et un champ élargi. Un bijou de technologie, les meilleures lunettes connectées testées cette année. (Hamish Hector, Rédacteur senior)

9. Honor Earbuds Open

Tellement agréable que nous avons oublié que nous portions des écouteurs

Difficile de désigner les meilleurs écouteurs ou casques audio de 2025.

Faut-il saluer les très attendus Beats Powerbeats Pro 2 sortis en février, premiers à intégrer un suivi cardiaque ? Ou les Sony WH-1000XM6 lancés en mai ? Ou encore les Headphone (1) de Nothing, arrivés in extremis le 1er juillet ?

Finalement, le choix s’est porté sur des écouteurs ouverts – une catégorie qui a connu une croissance de 600 % depuis l’an dernier (merci pour cette stat, Huawei). Les designs ouverts souffraient souvent d’un manque de basses, mais ce n’est pas le cas ici.

Dans notre test complet des Honor Earbuds Open, il a été noté qu’ils offraient un son si bon qu’on en oubliait qu’il s’agissait d’un modèle ouvert. Même l’annulation de bruit y est bluffante. (Becky Scarrott, Rédactrice audio)

La nouvelle « meilleure tablette pour la plupart des gens »

Les iPad d’Apple n’ont pas beaucoup évolué ces dernières années, mis à part quelques améliorations progressives. C’est encore le cas pour l’iPad Air 2025, mais l’arrivée de la puce maison M3 en fait probablement la meilleure tablette pour la majorité des utilisateurs.

L’écran de 11 pouces est parfait pour naviguer, regarder des films ou dessiner. La puce M3 – aussi présente sur certains MacBook Air – offre de belles performances, que peu réussiront à pousser dans leurs retranchements.

Avec des accessoires comme le Magic Keyboard, l’iPad Air devient même une alternative sérieuse à un ordinateur portable, notamment grâce aux outils cloud. C’est tout simplement la tablette la plus polyvalente de 2025 jusqu’à présent. (Roland Moore-Colyer, Rédacteur en chef)

Lisez notre test complet de l'iPad Air 11 pouces (2025) d'Apple

Le téléphone Android ultime

Samsung Galaxy S25 Ultra review: The Ultimate Android - YouTube Watch On

Le Samsung Galaxy S25 Ultra ne révolutionne pas le format des grands smartphones défini par ses prédécesseurs, mais il représente l’aboutissement d’un perfectionnement continu.

Désigné comme « l’ultime Android », ce modèle excelle par son design, son écran, sa puissance et ses capacités photo. Il sert également de vitrine aux fonctions d’IA générative de Google et à Galaxy AI.

Des outils comme Circle to Search ont été optimisés, et d’autres fonctionnalités boostent la créativité. Même sans s’intéresser à l’IA, le S25 Ultra reste un excellent smartphone, probablement le plus complet lancé en 2025. (Roland Moore-Colyer, Rédacteur en chef)

Lisez notre test complet du Samsung Galaxy S25 Ultra

6. Amazfit Active 2

Le roi des montres connectées en termes de rapport qualité-prix

Amazfit Active 2 review: A triumph for inexpensive wearables - YouTube Watch On

Certes, une autre montre connectée figure déjà dans cette sélection (la OnePlus Watch 3), mais l’Amazfit Active 2 mérite une mention particulière. Proposée à 97,99 €, elle représente non seulement la meilleure montre abordable testée en 2025, mais aussi peut-être le meilleur rapport qualité-prix tout court. Elle a reçu la note maximale en mars.

Elle n’est pas parfaite : un suivi sportif encore en retrait par rapport à Garmin, pas de NFC, pas de Wear OS. Mais elle offre une panoplie complète de fonctionnalités, avec un suivi cardiaque et fitness précis.

Le design en acier inoxydable est aussi agréable à porter que flatteur. Une montre qui rivalise même avec l’Apple Watch sur certains aspects, sans atteindre le sommet, mais qui domine sans conteste le segment entrée de gamme.

5. Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Generation

Une enceinte Bluetooth qui dépasse largement ses capacités

Il a fallu attendre cinq ans entre deux générations du célèbre haut-parleur Bluetooth en forme de muffin de B&O. Mais l’attente en valait la peine : le Beosound A1 Gen 3, sorti en mai 2025, est un concentré de performance sonore et d’élégance.

Les matériaux sont nobles et utilisés avec brio. Côté audio, cette petite enceinte délivre des basses étonnamment puissantes pour sa taille. Elle est chère, mais sa qualité justifie pleinement l’investissement.

Malgré le très réussi JBL Flip 7 (lui aussi noté cinq étoiles en mars), le modèle B&O se distingue par sa classe et sa maîtrise. (Becky Scarrott, Rédactrice audio)

Le meilleur ordinateur portable de 2025 à ce jour

La réponse à la question « quel est le meilleur ordinateur portable de 2025 ? » est évidente – et peut-être un peu décevante. Le MacBook Air 13 pouces (M4), ainsi que sa version 15 pouces, coche toutes les cases : performances, finesse, légèreté et prix imbattable.

Ce modèle est l’aboutissement de la transition vers les puces Apple Silicon, amorcée en 2020. La puce M4 combine puissance et efficacité, permettant plusieurs jours de travail sur une seule charge.

Design épuré, autonomie, fiabilité et accessibilité en font un choix incontournable. Seul bémol : Apple n’a plus besoin de tout changer d’année en année, ce qui rend les évolutions très progressives. Le M4 ne bouleverse pas la gamme, mais reste une valeur sûre. (Matt Hanson, Rédacteur en chef)

3. Marshall Heston 120 Dolby Atmos soundbar

Une barre de son Dolby Atmos époustouflante qui déchire tout

Avec son look clivant qu’on adore ou qu’on déteste, la Marshall Heston 120 attire tous les regards. Premier modèle de barre de son pour la marque, elle reprend les codes des amplis guitare Marshall, jusqu’aux boutons dorés (qui ne vont pas jusqu’à 11).

Mais derrière le style, les performances sont au rendez-vous. Ce modèle 5.1.2 délivre un son Dolby Atmos et DTS:X puissant, avec des basses étonnantes pour une barre tout-en-un. Elle se débrouille aussi très bien avec la musique, qu’elle soit stéréo ou Atmos, et dispose de ports HDMI 2.1 avec passthrough jusqu’en 4K 144 Hz pour les joueurs. (Al Griffin, Rédacteur senior)

La meilleure expérience de gaming portable polyvalente que vous pouvez acheter

Nintendo Switch 2 review: an evolution in almost every way - YouTube Watch On

Après des années de rumeurs et de fuites, la Nintendo Switch 2 est enfin là – et elle valait clairement l’attente.

Cette nouvelle console hybride est la plus puissante jamais conçue par Nintendo. Elle embarque un écran plus grand, une ergonomie améliorée et une série de nouveautés exclusives.

Les manettes Joy-Con 2 peuvent se transformer en souris, et la fonction GameChat intégrée permet une expérience sociale proche de Discord. Le lancement s’accompagne d’une pluie de jeux, dont Mario Kart World, qui propose des courses à 24 joueurs en monde ouvert.

Des portages comme Cyberpunk 2077: Ultimate Edition montrent les capacités techniques de la console, et des versions optimisées comme Zelda: Tears of the Kingdom – Switch 2 Edition redonnent vie à des classiques. (Dash Wood, Rédacteur matériel)

Lisez notre test complet de la Nintendo Switch 2

Le téléviseur OLED pour lequel nous dépenserions volontiers notre argent

Parmi toutes les nouvelles TV OLED de 2025, la LG G5 se distingue comme la plus enthousiasmante.

Elle intègre une dalle OLED Tandem RGB de nouvelle génération, extrêmement lumineuse, idéale pour les films comme pour le sport en pleine journée. Elle brille aussi côté gaming, et son design fin est parfait pour une installation murale.

Dans un comparatif face aux Samsung S95F et Sony Bravia 8 II, la G5 a remporté les suffrages grâce à la qualité globale de son image, quelles que soient les conditions de luminosité. (Al Griffin, Rédacteur senior)