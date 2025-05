AirPods Pro 3 : Pas de lancement prévu cette année, mais une mise à jour majeure des AirPods Max est en route

Un lancement des AirPods Pro 3 désormais prévu pour 2026, avec caméras infrarouges

Une arrivée plus tardive que les prévisions de 2025

Une version allégée des AirPods Max 2 annoncée pour 2027

Les AirPods Pro équipés de caméras pourraient arriver plus tôt que prévu. Un expert reconnu de l’industrie affirme qu’ils débarqueraient en 2026, et non en 2027 comme cela avait été évoqué auparavant – ce qui signifierait un décalage pour les AirPods Pro 3, dont l’existence avait pourtant semblé récemment confirmée dans le code d’Apple.

L’expert en question, Ming-Chi Kuo, jouit d’une solide réputation en matière de prévisions Apple. Selon lui, les caméras intégrées dans les AirPods seront de type infrarouge, et leur production serait lancée au cours de l’année 2026.

Comme indiqué sur X (anciennement Twitter), cela impliquerait qu’aucune mise à jour majeure des AirPods n’est à attendre avant cette échéance. Et pour les personnes en attente d’une nouvelle version des AirPods Max, la patience devra être encore plus grande.

Que savons-nous des prochains AirPods Pro et AirPods Max ?

Il y a seulement deux jours, la rumeur autour des AirPods Pro 3 s’emballait. Un utilisateur de X partageait une capture d’écran extraite d’une récente mise à jour logicielle d’Apple : la mention "AirPods Pro 2nd Generation" aurait été remplacée par "AirPods Pro 2 or later".

Certains y voyaient un lancement imminent des AirPods Pro 3, peut-être dès la prochaine WWDC prévue le mois prochain – une hypothèse qui semblait déjà peu crédible. D’autres, plus prudents, évoquaient simplement un code conçu pour anticiper les futures générations. Les prévisions de Kuo semblent donner raison à cette dernière lecture.

L’analyste ajoute qu’un important nouveau design pour les AirPods Max est également dans les cartons, vraisemblablement pour 2027. Les détails restent flous, mais Kuo évoque une version "plus légère" qui entrerait en production cette même année. Pour rappel, l’actuel modèle affiche 386 g sur la balance, contre seulement 250 g pour le tout récent Sony WH-1000XM6.

Un poids qui peut ne pas déranger dans un usage sédentaire, mais qui devient bien plus sensible en déplacement.

Le successeur des AirPods Max se sera donc fait attendre : les premiers modèles ont vu le jour en décembre 2020.