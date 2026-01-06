Jony Ive + Sam Altman : le duo qui va enterrer le smartphone ?

OpenAI travaillerait actuellement à l’amélioration des capacités audio de ChatGPT

Ces progrès sont nécessaires pour accompagner un nouveau dispositif matériel sans écran, fonctionnant à l’IA

Conçu avec Jony Ive, cet appareil devrait être lancé au cours du premier trimestre 2026

Les rumeurs s’intensifient autour du dispositif d’IA portable imaginé par Jony Ive et développé par OpenAI, avec des prévisions qui évoquent une sortie dès le premier trimestre 2026. OpenAI chercherait déjà à améliorer considérablement les capacités audio de ChatGPT afin d’y parvenir.

L’an dernier, OpenAI a acquis IO, l’entreprise de matériel électronique fondée par Jony Ive, dans l’objectif de lancer un appareil conçu par Ive et propulsé par l’intelligence artificielle en 2026.

ChatGPT permet déjà d’interagir vocalement via la fonction ChatGPT Voice, mais selon un rapport de The Information, une source interne affirme que des efforts sont en cours pour améliorer nettement les performances, jugées aujourd’hui inférieures à celles des réponses textuelles en termes de précision et de rapidité.

Améliorations apportées à ChatGPT Voice

Des améliorations ont déjà été apportées à ChatGPT Voice avant les fêtes, notamment son intégration directe dans l’interface principale de ChatGPT, sans passer par un écran distinct. Les futures mises à jour de cette fonction vocale devraient bénéficier à tous les utilisateurs de ChatGPT, et pas uniquement aux propriétaires du mystérieux nouvel appareil audio, ce qui rend les progrès en matière de rapidité et de précision particulièrement bienvenus.

D’après le rapport de The Information, « une nouvelle architecture audio permettrait de générer des réponses plus naturelles, plus expressives, et offrant des réponses plus précises et détaillées, selon une personne proche du dossier. Le nouveau modèle vocal serait également capable de parler en même temps qu’un utilisateur humain – ce que les modèles actuels ne permettent pas – et de mieux gérer les interruptions », toujours selon cette même source.

Il s’agit également du premier rapport à évoquer explicitement une sortie dès le premier trimestre 2026. Jusqu’ici, l’année 2026 était pressentie pour ce lancement, mais les estimations tablaient plutôt sur une date ultérieure dans l’année.

ChatGPT Voice a été intégré au chat principal en 2025. (Image credit: OpenAI)

Un avenir alimenté par l'IA

La nature exacte du dispositif d’IA conçu par Ive et Altman reste, sans surprise, confidentielle jusqu’à son annonce officielle. Toutefois, de nombreuses spéculations évoquent un appareil portable, toujours à l’écoute, capable de fournir des informations contextuelles utiles tout au long de la journée. Une rumeur récente suggère même qu’il pourrait s’agir d’un stylo doté d’intelligence artificielle.

Quelle que soit sa forme finale, une chose semble acquise : il ne s’agira pas d’un smartphone. Ce positionnement le place immédiatement dans une zone délicate, tant les téléphones ont pris une place centrale dans le quotidien. Proposer aux utilisateurs de délaisser leur téléphone pour faire confiance à un appareil sans écran, orienté uniquement sur l’audio, représente un pari audacieux.

Autre option : si l’appareil a été conçu pour fonctionner en complément d’un smartphone, il pourrait être confronté aux mêmes difficultés que le Rabbit R1 ou le Humane AI Pin, à savoir l’inconvénient de devoir transporter deux appareils plutôt qu’un seul.

Malgré tout, le fait que Jony Ive – célèbre designer de l’iPhone et figure historique d’Apple – soit associé au projet offre à OpenAI sa meilleure chance de succès. L’année 2026 pourrait bien marquer une transition vers un futur ambiant, régi par l’intelligence artificielle, au-delà du smartphone.