Derrière la gratuité de ChatGPT, une facture qui explose

La base mondiale massive d’utilisateurs de ChatGPT a généré des besoins en infrastructures qui dépassent largement les revenus issus des abonnements

La hausse des dépenses de calcul et d’énergie d’OpenAI pousse l’entreprise à explorer la publicité et de nouveaux modèles de revenus

OpenAI redéfinit son modèle économique et sa stratégie afin de maintenir l’accès à l’IA alors que l’usage continue de croître

Exploiter le système d’intelligence artificielle le plus utilisé au monde représente un coût vertigineux. La formule « gratuite » de ChatGPT n’a rien de gratuit pour OpenAI, qui a progressivement réorganisé son activité pour suivre le rythme de son propre succès.

ChatGPT est utilisé par des centaines de millions de personnes, et chacune de leurs requêtes entraîne un coût en temps de calcul, en électricité, en eau et en autres ressources réparties dans des centres de données. Autrement dit, il n’existe aucune requête « gratuite » du côté de l’infrastructure. Les serveurs doivent fonctionner sans relâche pour répondre à la demande et l’anticiper.

Malgré plusieurs formules d’abonnement et des accords avec des entreprises, le coût du maintien d’un accès mondial à l’IA à cette échelle a atteint environ 17 milliards de dollars par an, un niveau qui influence nécessairement presque toutes les décisions d’OpenAI.

Une analyse du Washington Post a estimé que l’énergie nécessaire pour générer un e-mail hebdomadaire de 100 mots produit par une IA, sur une année entière, pouvait représenter environ 7,5 kilowattheures. Multipliez cet exemple par des centaines de millions d’utilisateurs hebdomadaires, et les chiffres s’envolent rapidement. À l’interface, l’usage de ChatGPT paraît léger, mais en arrière-plan, les opérations reposent sur des puces puissantes alimentées par d’importants volumes d’électricité.

(Image credit: Shutterstock/Mijansk786)

Pour gérer cette échelle, OpenAI a connu plusieurs transformations structurelles sous la direction du PDG Sam Altman. Fondée en 2015 comme organisation à but non lucratif destinée à promouvoir une IA sûre et bénéfique, la structure a finalement reconnu que le financement philanthropique ne suffisait pas à soutenir une recherche de pointe.

En 2019, OpenAI a adopté un modèle à profit plafonné, ouvrant la voie à un soutien majeur de Microsoft, qui détient désormais environ 27 % de l’entreprise, ainsi qu’à des investissements de plusieurs milliards de dollars de la part d’acteurs tels que SoftBank et Nvidia. OpenAI est aujourd’hui valorisée autour de 500 milliards de dollars, et des spéculations évoquent une introduction en Bourse possible dès la fin de l’année.

Publicités pour l'IA

Malgré ce soutien, OpenAI doit continuer à générer des revenus substantiels grâce à ses produits destinés aux particuliers et aux entreprises. Les abonnements apportent une partie des recettes, mais les 20 dollars par mois de ChatGPT Plus, les 200 dollars par mois de ChatGPT Pro, ainsi que les formules Team et Enterprise, ne représentent qu’une fraction de l’usage total de ChatGPT. Les coûts d’API facturés aux entreprises au token ont, eux, généré plus de 20 milliards de dollars de revenus annualisés d’ici 2025.

Cela reste toutefois insuffisant pour suivre les exigences croissantes en infrastructures. D’où l’introduction de la publicité dans ChatGPT. Les annonces ont commencé à apparaître pour les utilisateurs de la formule gratuite et pour ceux abonnés à l’offre ChatGPT Go à 8 dollars par mois. Ces publicités sont identifiées et séparées des réponses du chat, mais leur présence traduit la nécessité pour OpenAI de diversifier ses revenus alors que les dépenses en calcul continuent de grimper.

Pour les utilisateurs quotidiens, l’arrivée de la publicité soulève des interrogations sur l’évolution du produit. L’accès gratuit pourrait être progressivement restreint, avec davantage de fonctionnalités réservées aux formules payantes. Les publicités pourraient devenir plus fréquentes pour les utilisateurs non abonnés. Les entreprises qui s’appuient fortement sur l’API pourraient également faire face à des ajustements tarifaires, alors que l’entreprise cherche à équilibrer couverture des coûts et concurrence du marché.

Le défi auquel OpenAI est confrontée n’a rien d’un cas isolé. L’économie de l’IA générative diffère de celle des technologies grand public traditionnelles. Lorsqu’un réseau social se développe, chaque nouvel utilisateur engendre généralement un coût marginal faible. Ici, chaque nouvel utilisateur peut générer des dizaines, voire des centaines de calculs coûteux par jour.

À mesure que l’IA s’intègre davantage dans la vie quotidienne, le coût de ces capacités influencera la manière dont les entreprises les conçoivent. Les utilisateurs pourraient constater des évolutions tarifaires, des limites accrues sur l’accès gratuit ou des incitations à passer à une formule supérieure. Le passage de ChatGPT d’un projet de recherche à un phénomène mondial illustre la façon dont une technologie de pointe évolue d’une nouveauté vers une infrastructure. Il convient toutefois de rappeler que derrière chaque réponse ingénieuse et chaque suggestion utile se trouve un réseau de centres de données en fonctionnement permanent, consommant de l’énergie et générant des coûts pour quelqu’un, quelle que soit la promesse de gratuité affichée.