Siri a de la concurrence : CarPlay prêt à accueillir ChatGPT et d'autres IA

Nous pourrions bientôt voir davantage de robots IA à commande vocale sur CarPlay.

Apple pourrait autoriser davantage d’IA sur le tableau de bord de CarPlay

Il s’agit d’une rumeur évoquée dans un nouveau rapport de Bloomberg

Des applications comme ChatGPT et Gemini pourraient faire leur apparition

Apple CarPlay a longtemps été très restrictif quant aux types d’applications autorisées sur le tableau de bord des véhicules, mais il semblerait que des chatbots tiers comme ChatGPT et Gemini puissent bientôt trouver leur place sur l’interface CarPlay.

Cette information provient de Mark Gurman chez Bloomberg, généralement bien informé lorsqu’il s’agit des projets futurs d’Apple, y compris ceux qui n’ont pas encore été annoncés. Le rapport indique que cette prise en charge devrait arriver « dans les mois à venir ».

Selon des personnes proches du dossier, Siri ne serait pas remplacé en tant qu’assistant vocal par défaut sur CarPlay. En revanche, les utilisateurs pourraient lancer et utiliser des alternatives vocales directement depuis le tableau de bord CarPlay, s’ils le souhaitent.

Le calendrier précis reste flou. D’autres mises à jour d’iOS 26 sont attendues prochainement, tandis qu’iOS 27 devrait être dévoilé autour du mois de juin, lors de la conférence annuelle Worldwide Developers Conference d’Apple. Mark Gurman ne fournit toutefois aucune date précise pour le déploiement.

Davantage d’intelligence sur les appareils Apple

ChatGPT est actuellement intégré à Siri. (Image credit: Apple)

Si cette évolution se confirme, elle constituerait une nouvelle concession d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle. La mise à jour de nouvelle génération de Siri, annoncée de longue date, a été repoussée à plus tard dans l’année, tandis que des concurrents comme Google et OpenAI ont continué d’avancer rapidement avec leurs chatbots.

Siri a déjà bénéficié de capacités issues de ChatGPT avec iOS 18, apportant une véritable IA générative fondée sur des grands modèles de langage (LLM) aux appareils Apple. Cette intégration est toujours en place aujourd’hui, pendant qu’Apple travaille sur l’évolution de sa propre plateforme Apple Intelligence.

Plus tôt cette année, Apple a annoncé un partenariat majeur avec Google afin d’utiliser ses modèles d’IA pour alimenter la prochaine génération de Siri, attendue avec iOS 27 à un moment donné. Cette intégration devrait toutefois rester largement invisible pour l’utilisateur, contrairement à celle de ChatGPT.

Ces accords sont distincts de ce qu’Apple semble envisager pour CarPlay, mais ils constituent un nouveau signal montrant la volonté d’Apple d’ouvrir, au moins temporairement, ses plateformes à d’autres chatbots d’IA. Une stratégie qui permet également d’éviter certaines pressions réglementaires.