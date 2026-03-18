ChatGPT jugé “trop robotique” : OpenAI corrige le tir après la grogne des utilisateurs

Sam Altman reconnaît que « l’humanité » de ChatGPT, plus que son intelligence, est ce que les utilisateurs apprécient le plus

OpenAI ajuste activement le ton de ses modèles, notamment en réduisant les formulations de type « teaser » dans les nouveaux GPT-5.4 et GPT-5.3

La frustration persistante des utilisateurs, y compris le mouvement Quit-GPT, montre que des erreurs de personnalité peuvent détourner les utilisateurs autant que des failles techniques

Au milieu d’une récente vague de publications sur X, une rare admission du PDG d’OpenAI, Sam Altman, a retenu l’attention : c’est la personnalité de ChatGPT qui compte vraiment pour les utilisateurs.

En réponse à un message affirmant que « sa caractéristique la plus distinctive est son humanité », Altman a écrit : « Il est aussi très intelligent, mais… je suis globalement d’accord avec cela, et je le ressens moi-même avec le passage de la version 5.3 à la 5.4. »

OpenAI fait face ces derniers temps à un certain mécontentement lié à la personnalité de ses modèles GPT. Les difficultés ont commencé avec l’arrivée de GPT-5, qui a coïncidé avec le retrait initial du populaire modèle GPT-4o.

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Altman évoque de plus en plus les améliorations apportées à la personnalité du nouveau ChatGPT-5.4, allant jusqu’à le qualifier récemment de « modèle préféré pour converser ».

It is also very smart, but...I generally agree with this, and really feel it myself on the 5.3 -> 5.4 upgrade. https://t.co/5SPEZNYxptMarch 16, 2026

Parle-moi

Au départ, les utilisateurs ont jugé GPT-5 plus robotique et plus obséquieux que GPT-4o et sa famille de modèles. GPT-4o a été réintroduit pendant quelques mois afin d’apaiser les utilisateurs avant d’être définitivement retiré en février 2026, au grand mécontentement de nombreux adeptes.

La colère de ceux qui souhaitent le retour de GPT-4o ne s’est jamais vraiment dissipée et a alimenté la récente tendance « cancel GPT », apparue après l’accord conclu entre OpenAI et le Pentagone pour fournir de l’IA à des fins militaires, une décision qui a fortement irrité une partie des utilisateurs.

Une question de ton

Le ton des nouveaux ChatGPT-5.3 Instant et ChatGPT-5.4 Thinking est manifestement un enjeu important pour l’entreprise. Hier encore, une mise à jour de personnalité a été déployée pour GPT-5.3 Instant, avec l’annonce suivante :

« Nous déployons une mise à jour de GPT-5.3 Instant qui améliore le ton dans les relances et réduit les formulations de type teaser dans les réponses (par exemple : “Si vous voulez…”, “Vous n’allez jamais croire…”, “Je peux vous dire ces trois choses qui…”). »

Ces formulations de type teaser constituaient une particularité de personnalité du dernier modèle. Dans un article récent, il a été montré qu’il était possible d’entrer des instructions personnalisées dans les paramètres de ChatGPT afin d’empêcher ce type de conclusion au ton accrocheur, conçu pour prolonger la conversation aussi longtemps que possible.

Il semble qu’OpenAI ait constaté la même chose et travaillait déjà à corriger cet aspect. En utilisant ChatGPT aujourd’hui, la différence est déjà perceptible.

(Image credit: Getty Images/NurPhoto)

Une raison de partir

Un simple coup d’œil au fil X de Sam Altman montre qu’il publie fréquemment à propos de Codex, l’agent de codage d’OpenAI basé dans le cloud, et qu’il évite en grande partie d’aborder la question de la personnalité de ses modèles d’IA.

Son admission selon laquelle l’humanité de ChatGPT constitue sa « caractéristique la plus distinctive » revient implicitement à reconnaître que la récente contestation des utilisateurs est prise au sérieux.

Cela confirme également, de manière plus discrète, ce que de nombreux utilisateurs affirment depuis quelque temps : ce n’est pas la seule puissance technique qui fidélise, mais la personnalité. Et si OpenAI se trompe de nouveau sur cet équilibre, cela pourrait devenir une raison de partir.