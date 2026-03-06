ChatGPT franchit un nouveau cap avec GPT-5.4 Thinking, un cerveau conçu pour les défis complexes

OpenAI a introduit ChatGPT 5.4 Thinking dans ChatGPT afin de gérer des raisonnements plus complexes et des tâches en plusieurs étapes

ChatGPT 5.3 Instant restera le modèle par défaut pour les conversations quotidiennes dans ChatGPT

Le nouveau modèle permet aux utilisateurs Plus, Team et Pro de guider l’IA pendant qu’elle planifie et réalise des projets plus ambitieux

À peine quelques jours après le lancement de ChatGPT 5.3 Instant, ChatGPT bénéficie déjà d’une nouvelle évolution baptisée ChatGPT 5.4 Thinking, alimentée par le nouveau modèle GPT-5.4. ChatGPT 5.4 Thinking, ainsi qu’une version plus performante appelée ChatGPT 5.4 Pro, sont en cours de déploiement via l’outil « Thinking », tandis que ChatGPT 5.3 Instant demeure le modèle par défaut pour la majorité des conversations.

L’élément le plus important concerne la manière dont ce nouveau modèle s’intègre dans l’architecture de ChatGPT. ChatGPT 5.3 est essentiellement la version optimisée pour la rapidité et la fluidité des échanges, tandis que ChatGPT 5.4 Thinking est conçu pour les situations nécessitant un raisonnement plus approfondi. Il apparaît comme un mode optionnel pour les abonnés Plus, Team et Pro, leur permettant de basculer vers une version plus analytique du modèle lorsque cela s’avère nécessaire.

Cette distinction entre vitesse et profondeur reflète une évolution plus large dans le développement de ChatGPT. Plutôt que de s’appuyer sur un seul modèle capable de tout gérer, OpenAI met en place un système à plusieurs niveaux dans lequel différents modèles remplissent des rôles distincts.

La différence la plus visible avec ChatGPT 5.4 Thinking concerne la manière dont le modèle explique son approche. Face à une requête complexe, le chatbot propose une brève explication de la méthode qu’il compte suivre pour résoudre le problème. Cet aperçu permet à l’utilisateur d’intervenir pendant que la réponse est encore en cours d’élaboration. Si le plan du modèle ne correspond pas aux attentes, sa direction peut être ajustée avant que la réponse finale ne soit produite. En pratique, ChatGPT 5.4 raisonne à voix haute et permet d’interrompre et de corriger son processus.

Imaginons une demande visant à organiser des vacances en famille. Avec ChatGPT 5.4 Thinking activé, le système pourrait commencer par décrire les étapes prévues. Il pourrait indiquer qu’il va rechercher des dates de voyage, estimer les coûts, comparer les options de vol et proposer un itinéraire quotidien. Si la préférence va vers un voyage en voiture plutôt qu’en avion, ou si la priorité doit être donnée aux musées plutôt qu’aux plages, cette modification peut intervenir avant la génération de l’itinéraire.

La fonctionnalité se montre également efficace avec des requêtes plus longues. ChatGPT 5.4 est conçu pour conserver une meilleure prise en compte des éléments antérieurs de la conversation lorsqu’il traite des problèmes en plusieurs étapes. Cela lui permet de gérer des demandes plus complexes sans perdre de vue l’objectif global. OpenAI présente cette amélioration comme faisant partie d’un effort plus large visant à rendre ChatGPT plus utile pour des tâches professionnelles, au-delà de la simple conversation.

Selon OpenAI, GPT-5.4 affiche des performances particulièrement solides dans des domaines tels que la création de documents, l’analyse de feuilles de calcul et la conception de présentations. Le modèle a été évalué à partir de tâches similaires à celles réalisées dans des dizaines de professions. Lors de ces tests, GPT-5.4 a égalé ou dépassé des professionnels humains dans une large majorité des comparaisons.

La modélisation sur tableur constitue un point fort notable. OpenAI indique que le modèle a obtenu des scores nettement supérieurs à ceux de GPT-5.2 sur des tâches comparables aux exercices de modélisation financière souvent confiés à des analystes débutants.

Les améliorations concernent également la compréhension visuelle. GPT-5.4 peut analyser des images haute résolution et des documents complexes avec davantage d’efficacité, ce qui s’avère utile pour interpréter des graphiques, des schémas ou des documents numérisés. Pour un utilisateur classique de ChatGPT, cette combinaison de capacités signifie que le chatbot devient plus pertinent pour des tâches impliquant des informations concrètes plutôt que des questions abstraites.

Il est ainsi possible de demander à ChatGPT d’analyser un ensemble de données, de produire un modèle sur tableur, de rédiger un rapport synthétisant les résultats et de créer des diapositives présentant les conclusions. GPT-5.4 est conçu pour gérer l’ensemble de cette chaîne de tâches avec moins de révisions.

Vitesse contre puissance

Même avec l’arrivée de GPT-5.4 Thinking, GPT-5.3 Instant conserve un rôle central dans l’expérience ChatGPT.

GPT-5.3 Instant demeure le modèle par défaut de l’interface de discussion standard. Il a été introduit pour rendre les conversations plus fluides, réduire les refus inutiles et fournir des réponses plus rapides. Cette priorité donnée à la rapidité et à la réactivité le rend particulièrement adapté aux interactions quotidiennes, comme le brainstorming, la réponse à des questions ou la rédaction de messages rapides.

GPT-5.4 Thinking occupe une position différente. En raison de son raisonnement plus approfondi et de son analyse plus complexe, il nécessite davantage de ressources de calcul. OpenAI a réservé l’accès au mode Thinking aux abonnés Plus, Team et Pro. Les utilisateurs ayant besoin de capacités supplémentaires peuvent accéder à GPT-5.4 Pro via les offres Pro et Enterprise. Cette version est destinée à des tâches particulièrement exigeantes, telles que le développement avancé ou des analyses complexes.

Cette approche à plusieurs niveaux permet à ChatGPT d’équilibrer rapidité et capacités. GPT-5.3 Instant prend en charge la majorité des conversations quotidiennes, tandis que GPT-5.4 Thinking est disponible lorsque des raisonnements plus sophistiqués sont requis.

Le choix d’OpenAI de maintenir GPT-5.3 Instant comme modèle par défaut met également en lumière un aspect important de l’évolution de l’intelligence artificielle moderne. Les performances brutes ne constituent qu’une partie de l’équation. Pour la plupart des utilisateurs, la rapidité, la réactivité et la sensation d’un outil naturel à utiliser comptent tout autant.

L’avenir de l’intelligence artificielle ne passera peut-être pas uniquement par des percées spectaculaires, mais aussi par des mises à jour plus discrètes comme celle-ci, de légers ajustements dans la manière dont ces systèmes raisonnent, répondent et s’intègrent aux tâches du quotidien.