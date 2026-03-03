L’effet “QuitGPT” : Claude devient l’app la plus téléchargée alors que le Pentagone rechigne

La position d'Anthropic en matière de sécurité lui permet de gagner de nouveaux utilisateurs

Claude a atteint la première place du classement de l’App Store d’Apple aux États-Unis

Cette progression est liée à la colère suscitée par l’accord de ChatGPT avec l’armée américaine

Claude continue d’être utilisé au sein de diverses agences gouvernementales américaines

Il semble que le chatbot d’IA Claude attire un nombre important de nouveaux utilisateurs à la suite de la décision de son développeur, Anthropic, de se retirer d’un accord avec l’armée américaine : l’application occupe désormais la première place du classement de l’App Store d’Apple aux États-Unis.

Comme l’ont rapporté TechCrunch et d’autres médias, la hausse de popularité de Claude serait liée à l’annonce faite par Anthropic en fin de semaine dernière, indiquant qu’aucun accord n’avait été conclu pour fournir des services d’IA au département américain de la Guerre (DoW). L’entreprise évoquait principalement l’absence de garanties concernant la surveillance de masse et les armes entièrement autonomes comme point de blocage.

Le développeur de ChatGPT, OpenAI, aurait manifesté moins de réserves au sujet de cet accord avec le DoW et serait intervenu pour remplacer Anthropic. Selon OpenAI, des assurances auraient été obtenues de la part des autorités américaines, garantissant que des « principes de sécurité » relatifs à la surveillance de masse et aux armes autonomes seraient respectés à l’avenir.

Cependant, les utilisateurs de ChatGPT ne semblent pas convaincus. Le forum Reddit consacré à ChatGPT regorge de témoignages d’utilisateurs indiquant abandonner l’application d’IA en raison de la « direction sombre » que prendrait OpenAI. Il apparaît que Claude constitue l’alternative vers laquelle beaucoup se tournent.

Toujours en usage

De nombreux utilisateurs de ChatGPT quittent l'application. (Image credit: Getty Images/VCG)

Bien qu’Anthropic ait refusé de signer un nouvel accord avec le département de la Guerre, Claude reste largement utilisé dans les administrations américaines — une situation que le président Donald Trump souhaiterait voir évoluer à la lumière des récents désaccords en matière de sécurité.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux (relayé par The Guardian), Donald Trump a qualifié Anthropic d’« entreprise d’IA de la gauche radicale dirigée par des personnes qui n’ont aucune idée de ce qu’est le monde réel ». Il a ensuite demandé que toutes les agences gouvernementales cessent immédiatement d’utiliser Claude, même si un changement aussi rapide ne semble pas réalisable.

Selon The Wall Street Journal, l’opération militaire américaine menée en Iran ces derniers jours aurait bénéficié de l’assistance de l’IA d’Anthropic. Claude continuerait d’être largement utilisé par la Maison-Blanche et ses services de sécurité, y compris le commandement central américain au Moyen-Orient.

D’après le Wall Street Journal, une transition complète vers ChatGPT prendrait plusieurs mois. Entre-temps, de nombreux consommateurs ordinaires, qui ne travaillent pas pour le gouvernement américain, semblent faire le choix inverse en matière d’outils d’IA.