Power skruer op for genbrug

I bæredygtighedens navn vokser opgøret mod køb-og-smid-væk-kulturen stille og roligt.

Opgøret sniger sig ind alle mulige vegne, og man støder oftere og oftere på ord som de gammelkendte “genbrug” og “secondhand”, mens nyere betegnelser som “upcycled”, “refurbished” og “pre-loved” breder sig.

Bølgen skvulper ind hos flere etablerede virksomheder, så det ikke kun er for eksempel Blue City og Green Mind, der sælger brugt elektronik, som har været en tur gennem et værksted og blevet fuldt funktionsdygtigt.

Den tendens vil elektronikkæden Power nu være med på, og har lanceret dets koncept for genbrug af elektronik. Det skriver MereMobil.dk

Repower hedder konceptet. Det går i al sin enkelthed ud på, at man afleverer sin brugte elektronik og til gengæld får såkaldte “rabat-point”, som kan bruges ved køb af nyt.

“Vores branche er ikke kendetegnet ved at være miljødarling. Vi gør det her, fordi vi er nødsaget til at bevæge os mere over i det grønne”, siger Jesper Boysen, administrerende direktør hos Power, til Ritzau.

Ifølge TV 2 kan man for eksempel få 558 kroner for sin brugte iPhone 8 med 256 gigabyte lagerplads, men så skal den også være uden skader.

Jesper Boysen forventer, at elektronikkæden vil købe omkring 95 procent af den elektronik kunderne afleverer.

“I årevis har vi måtte lægge ører til kritik af den her køb-og-smid-væk-kultur, og det er berettiget. Nogle smider jo fire år gamle tv’er i skraldespanden, og det kan simpelthen ikke være rigtigt”, siger Jesper Boysen til TV 2.

I første omgang køber Power hårde hvidevarer og elektronik som mobiltelefoner, computere og tv, men Jesper Boysen ser også mulighed for, at tage imod elektriske apparater som kaffemaskiner og barbermaskiner.

“Det her er ikke et tiltag, der skal tage omsætning fra de nye varer. Det er et supplement, hvor vi henvender os til de kunder, der køber brugte varer i eksempelvis Den Blå Avis”, siger Jesper Boysen til Ritzau.

Køber man et produkt, der har været brugt før, får man samme reklamationsret som på et nyt produkt. Og det er helt i overensstemmelse med loven. Det betyder i praksis, at hvis produktet ikke virker, som man kan forvente, er der samme reklamationsret, som ved et helt nyt produkt.

Jesper Boysen oplyser, at man i hver butik regner med at ansætte omkring syv medarbejdere, som skal reparere indleverede produkter på stedet. Power har i alt 21 butikker fordelt ud over hele landet og det betyder, at Power skal ud, at hente 140-150 folk med forstand på det indre i elektronikken, og det bliver ifølge Jesper Boysen faglært arbejdskraft. Det skriver MereMobil.dk