MWC 2022: Datoer, nyheder og alle mobiler forventer vi at se

MWC 2022 nærmer sig med hastige skridt, og vi forventer at se mange store mobiler præsenteret under arrangementet.

MWC (Mobile World Congress) er historisk set en enorm begivenhed med stort fokus på mobile enheder, men i de senere år har den "enorme" del af den beskrivelse ikke helt gjort sig gældende.

I 2021 var begivenheden meget mindre end normalt på grund af pandemien, og den foregik stort set online. I 2020 blev den helt aflyst.

MWC 2022 kan markere en tilbagevenden til en form for normalitet for begivenheden, som i øjeblikket er planlagt til at finde sted fysisk i Barcelona som normalt.

Men det vil selvfølgelig afhænge af situationen i verden, og i betragtning af at der stadig er en vis usikkerhed omkring det hele, forventer vi ikke, at begivenheden bliver så stor, som den var engang. Faktisk har Sony, Asus og Lenovo allerede trukket sig fra den fysiske begivenhed, og det er muligt, at andre virksomheder kan følge trop.

Vi holder øje med alle virksomheder, der offentliggør deres MWC-planer, samt hvilke brands, der har bekræftet, at de vil deltage. Arrangørerne hævder, at det bliver en meget stor begivenhed, hvor de fleste deltagere er indstillet til at møde op på stedet (i stedet for at annoncere deres nyheder online).

Nedenfor finder du alt, hvad vi har hørt indtil videre eller forventer at høre om MWC 2022 indtil videre, herunder hvornår begivenheden finder sted, og hvilke produkter vi forventer at kunne se.

Kort og godt

Hvad er det? Den største mobilmesse i 2022

Den største mobilmesse i 2022 Hvornår er det? 28. februar-3. marts

Hvornår er MWC 2022?

MWC 2022 finder sted fra den 28. februar til den 3. marts. Begivenheden afholdes i Barcelona som sædvanligt, selvom vi forventer, at der kunne være en øget online tilstedeværelse igen, som der var sidste år, hvor det fysiske show måske er mindre end i nogle tidligere flere år.

Det er værd at bemærke, at afhængigt af situationen med COVID-19, er det altid muligt, at MWC 2022 kan blive forsinket, aflyst eller flyttet til kun online. Men i betragtning af, at det lykkedes at gennemføre begivenheden i 2021, vil vi ikke tro, at dette sker.

I januar 2022 bekræftede arrangørerne af begivenheden over for TechRadar, at det stadig har til hensigt at gå videre med det personlige element i showet.

Dette forventer vi af MWC 2022

Vi har stadig ikke hørt meget om, hvad der bliver præsenteret under MWC 2022, men vi har i hvert fald hørt lidt og kan samtidig komme med nogle gæt baseret på tidligere år.

Samsung på MWC 2022

Nye Galaxy A-modeller kan dukke op på MWC. (Image credit: TechRadar)

Samsung præsenterer normalt flere ting på MWC og viste sin nye smartwatch-software frem (som du kan finde på Samsung Galaxy Watch 4) under MWC 2021.

Vi ved, at Samsung også vil deltage ved MWC 2022, men de ser ud til at have fokus på at tale om forbundne oplevelser, hvilket kan betyde, at vi ikke kommer til at se meget inden for nye enheder.

Nogle gange viser Samsung også mobiler og anden hardware frem, men noget vi ikke har set fra dem de seneste år er lanceringerne af nye Galaxy S-mobiler på MWC. I stedet lancerer de normalt disse ved et separat arrangement, der nogle gange finder sted omkring samme tid som MWC.

Faktisk blev Samsung Galaxy S22-serien udgivet før MWC, såvel som Samsung Galaxy Tab S8-serien, så vi ville ikke forvente nogen større udmeldinger fra Samsung under MWC.

Vi fik dog nye Galaxy A-modeller at se ved MWC 2019, så vi kan måske se noget lignende under MWC 2022.

Sony på MWC 2022

Vi kan se det næste flagskib fra Sony på MWC 2022. (Image credit: TechRadar)

Sony har bekræftet, at virksomheden ikke vil deltage fysisk under MWC 2022, og Sony oplyser, at "Sony Corporation har besluttet ikke at have sin egen stand ved MWC 2022. Da verden stort set er skiftet til digitale og online løsninger, vil Sony Corporation kommunikere på måder, der kan bringe vores spændende produktnyheder ud til et bredere publikum."

Det er dog ikke klart, om virksomheden ikke vil annoncere noget som helst under MWC, eller om de bare ikke vil gøre det på messegulvet (og kører annonceringer digitalt i stedet).

Virksomheden præsenterer ofte nye flagskibe under MWC, hvor eksempelvis Sony Xperia 1 dukkede op under MWC 2019 sammen med Sony Xperia 10.

Vi forventer ikke at se Sony Xperia 1 IV blive præsenteret under MWC 2022, da Sony ikke viste noget ved MWC 2021, for i stedet at annoncere Xperia 1 III i april.

Dette skyldes sandsynligvis, at sidste års MWC var så meget mindre, men i betragtning af annonceringen af Xperia 1 III i april, kan slutningen af februar eller begyndelsen af marts, hvor MWC 2022 finder sted, være lidt tidligt for Xperia 1 IV.

Men det er muligt, at den kan dukke op, og vi kan også se Xperia 10 IV eller Sony Xperia 5 IV. Det er dog værd at bemærke, at Sony har for vane at annoncere sine flagskibe måneder før, du kan købe dem, så når vi endelig får Sony Xperia 1 IV at se, er den muligvis ikke tilgængelig før et stykke tid senere.

Nokia på MWC 2022

Kan efterfølgeren til Nokia 9 PureView dukke op? (Image credit: Future)

HMD Global under Nokia-mærket var en af de mest markante tilstedeværelser ved MWC 2019, der afslørede flagskibet Nokia 9 PureView, så derfor ser vi måske den længe rygtede Nokia 10 ved MWC 2022? Det er bestemt muligt.

Vi vil dog ikke få dine håb for højt op, da ingen rygter peger i den retning, men nogle læk tyder på, at den kommer snart, så den kan muligvis dukke op. Hvis det ikke lykkes, vil vi muligvis se nogle andre nye Nokia-telefoner, men igen, intet er sikkert.

Huawei på MWC 2022

Den næste foldbare mobil fra Huawei kan dukke op. (Image credit: TechRadar)

Huawei er ikke så stor i mobilverdenen, som de plejede at være - i hvert fald uden for Kina, men virksomheden laver stadig interessante produkter, og der er en god chance for, at nogle af disse kan blive vist frem ved MWC 2022, som virksomheden har bekræftet at den vil være til stede ved begivenheden.

Vi forventer ikke at se Huawei P60 der, da Huawei P50 stadig ikke er tilgængelig på vestlige markeder endnu, og da Huawei ikke har valgt at præsentere deres vigtigste flagskibe under MWC i de seneste år. Men under MWC 2019 præsenterede brandet den foldbare Huawei Mate X, så det er ikke helt udelukket, at vi kan se en ny foldbar mobil under MWC 2022 – muligvis Huawei Mate X3.

Eftersom Huawei Mate X2 dukkede op i slutningen af februar 2021, ville det passe godt med hensyn til timing. Det føles dog som om, vi burde have hørt mere om X3 nu, hvis det rent faktisk var tilfældet.

Honor på MWC 2022

Honor Magic 4-serien bliver præsenteret (Image credit: Honor)

Vi ved, hvad vi kommer til at se fra Honor på MWC, da virksomheden har bekræftet, at de vil lancere Honor Magic 4-serien ved begivenheden.

Dette er virksomhedens flagskibsmobiler, og vi ved allerede, at mindst én af dem vil have et Snapdragon 8 Gen 1-chipsæt i topkvalitet. Baseret på ovenstående teaser-plakat forventer vi også spændende ting fra deres kameraer. Disse mobiler vil blive annonceret den 28. februar klokken 12:00 dansk tid.

Realme på MWC 2022

Kan Realme have nogle spændende nyheder på vej? (Image credit: Realme)

Vi ved også, hvad vi kan forvente af Realme, da virksomheden har afsløret, at de vil lancere Realme GT 2-serien globalt ved MWC 2022.

Serien bliver præsenteret den 28. februar, men disse mobiler er allerede blevet annonceret i Kina, så vi har en god ide om specifikationerne – det er detaljer om pris og tilgængelighed, vi forventer at høre her.

Ud fra hvad vi hidtil ved, er disse avancerede mobiler, hvor især Realme GT 2 Pro konkurrerer med store flagskibe, fast til en formentlig lavere pris.

OnePlus på MWC 2022

Forvent ingen større nyheder fra OnePlus (Image credit: OnePlus)

Vi inkluderer OnePlus på denne liste, fordi vi forventer, at OnePlus 10 Pro snart vil få en global lancering (mens grundmodellen OnePlus 10 også kan præsenteres).

OnePlus plejer dog ikke at have en særlig markant tilstedeværelse ved disse begivenheder, så vi ville blive meget overraskede, hvis OnePlus annoncerer nogle OnePlus 10-modeller der. I øjeblikket forventer vi ikke at se noget fra OnePlus ved MWC 2022.

Oppo på MWC 2022

Oppo vil sandsynligvis ikke have nogen større nyheder. (Image credit: Future)

Det er en lignende historie med Oppo som for OnePlus, da Oppo Find X3-serien blev lanceret i begyndelsen af 2021, kan vi se Oppo Find X4-serien under MWC 2022.

Oppo var også til stede ved MWC 2019, selvom virksomheden ikke præsenterede noget væsentligt, men kun fremviste noget kamerateknologi og nævnte en 5G-mobil, som de ville annoncere i fremtiden.

Derfor er vi ikke særlig optimistiske i forhold til, at vi får noget spændende at se fra Oppo, men man ved aldrig. Virksomheden har i det mindste sagt, at den vil deltage i begivenheden.

Xiaomi på MWC 2022

Xiaomi 11 dukkede ikke op på MWC, men Xiaomi 12 kan få sin debut på mobiludstillingen. (Image credit: Future)

Det er først i de senere år, at Xiaomi for alvor er blevet en markant aktør i mobilverdenen, og før det var virksomheden heller ikke meget tilstede på MWC. De dukkede op under MWC 2019, men kun for at annoncere den vestlige lancering af den allerede annoncerede Xiaomi Mi 9.

Dog kan vi potentielt se en global lancering af Xiaomi 12 under MWC 2022 (er allerede blevet lanceret i Kina). Den globale lanceringsdato for Xiaomi 12 ville således være engang under MWC.

Xiaomi producerer også masser af andre mobiler, inklusive modeller i Redmi- og Poco-serien, så der er en god chance for, at der dukker noget op, især nu hvor virksomheden har bekræftet, at den vil deltage i MWC 2022.

Lenovo på MWC 2022

MWC UPDATE: Due to the ongoing trends surrounding COVID, Lenovo’s activation at MWC 2022 will be fully virtual.January 25, 2022 See more

Selvom vi ikke er sikre på, hvad Lenovo vil annoncere under MWC 2022, er der en god chance for, at det vil annoncere noget - hvilket virker underligt, da virksomheden nu har bekræftet, at den trækker sig fra begivenheden.

Ja, det vil sige, at Lenovo trækker sig i det mindste ud af den fysiske del af begivenheden på grund af den igangværende pandemi, men i samme åndedrag bekræftede virksomheden, at de vil have en virtuel tilstedeværelse, så de vil sandsynligvis have noget at vise frem.

Husk at Lenovo ejer Motorolas mobilmærke, så vi kan se nye produkter fra det mærke.

Øvrige producenter

TCL havde en masse planlagt under MWC 2021. (Image credit: TCL)

Der er en række andre brands, der kan dukke op under MWC 2022, og nogle der næsten helt sikkert ikke vil gøre det. For eksempel ville vi blive meget overraskede, hvis Apple dukkede op baseret på tidligere år, og det samme gælder for Googl. Vi forventer ikke nogen væsentlige udmeldinger fra dem.

Men brands som TCL, Alcatel, Vivo og ZTE er alle virksomheder, der kunne annoncere noget.

Faktisker, at TCL havde en stor tilstedeværelse på det ellers meget stille MWC 2021 og præsenterede Alcatel 1 plus nogle smarte briller og TCL MoveTime Family Watch 2. Så flere lanceringer i den stil er en mulighed ved MWC 2022.